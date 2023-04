UP encara negocia ajuts amb Acció Climàtica per les pèrdues en la campanya de l’any passat

Unió de Pagesos (UP) va quantificar en 180 milions d’euros les pèrdues del cereal d’hivern en la darrera campanya per l’efecte de la sequera, les gelades i els cops de calor. Davant d’això i del fet que les previsions per a aquesta campanya tampoc són bones, reclamen al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que habiliti ajuts.

Joan Vidal, coordinador d’UP a l’Anoia, explica que «estem en contacte amb Acció Climàtica per articular les ajudes per les pèrdues de l’any passat, perquè ja és la campanya acabada, i podem tenir en compte els costos de producció». Afegeix que per poder parlar d’ajudes en la campanya actual «hem d’esperar al final del cicle, al moment de la collita».

En concret, el sindicat proposa un ajut de 100 euros per hectàrea per pal·liar les pèrdues que el sector ha tingut, un format que el Departament ja ha concedit als sectors de la fruita dolça i l’ametlla. El coordinador d’UP a la Segarra, Xavier Recasens, ho considera una xifra «simbòlica» que en cap cas pot cobrir les pèrdues que ha tingut el sector, però que serviria per «poder continuar i que moltes explotacions no es vegin amb el dilema de si pleguen o no».

Dijous de la setmana passada mig centenar de tractors van participar en una marxa lenta a la Segarra per reclamar a d’Acció Climàtica un ajut directe per als productors cerealistes de secà que en la darrera campanya van perdre bona part de la producció a causa de la sequera, les gelades de l’abril i la calor del maig del 2022. UP, convocant de la protesta, criticava amb la marxa la inacció del Departament i va denunciar que hi ha explotacions que l’any passat van tenir unes pèrdues de fins al 80%.

El sindicat agrari qunatifica en 180 milions d’euros les pèrdues econòmiques del sector cerealístic en la campanya de l’any passat pels danys climàtics. El responsable d’Herbacis del sindicat agrari, Santi Caudevilla, va explicar que el sector ha experimentat una «davallada d’ingressos mai vista i pèrdues milionàries», que va situar fins al 80% en algunes explotacions.

Davant d’això, UP exigeix a l’Administració un ajut de 100 euros per hectàrea per compensar aquestes pèrdues com el que ja s’ha concedit als sectors de la fruita dolça i l’ametlla. El sindicat, però, critica la inacció d’Acció Climàtica i diu que no fa cas a les seves reivindicacions. «Fa temps que estem batallant però els entra per una orella i els surt per l’altra, i un perd la paciència i diu, potser que fem una acció amb més contundència», va indicar durant la protesta Josep Guitart, coordinador d’UP al Bages.

El sindicat també reclama celeritat a Acció Climàtica per resoldre els recursos pels ajuts als pagesos afectats per les gelades del 2022, ja que de les 2.015 sol·licituds se’n van inadmetre 222 i desestimar 174 i molts encara no saben si podran afrontar la campanya actual.

Per la seva banda, la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell demanarà la Declaració de Zona Catastròfica a la Generalitat, i alerta que si no plou el reg es tancarà a finals del maig. En aquest moments les aportacions d’aigua són les més baixes dels darrers 70 anys i no garanteixen el cultiu de cereal d’estiu

Així ho van acordar en una junta celebrada la setmana passada a la Casa de Canal de Mollerussa i es preveu donar-hi el vistiplau en un ple de la comunitat aquest dijous., 20 d’abril. La situació de sequera és «absolutament excepcional i persistent» i per això, si no plou, s’haurà de tancar l’aigua del canal a finals de maig.