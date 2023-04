La sanfruitosenca Industrial Shields, fabricant de dispositius per a automatització industrial basats en hardware open source, ha presentat nous equips en dues de les fires del sector: a Hannover Messe, que se celebra a Alemanya del 17 al 21 d’abril, i l’Advanced Factories de Barcelona, del 18 al 20 d’aquest mes.

La presència de la companyia en la doble cita ha servit per mostrar al públic assistent els seus darrers llançaments. D’una banda, els nous Panel PCs de 10" i 7", més robustos i amb una protecció IP67, millor que la dels models anteriors, segons reporta la companyia en un comunicat. Amb tota l’electrònica renovada per oferir un rendiment superior, les HMIs d’Industrial Shields són el resultat d’un intens treball de recerca i desenvolupament per part de l’equip d’R+D de la companyia. Ideals per a entorns industrials exigents, on la fiabilitat és clau, aquestes noves pantalles ofereixen més velocitat i capacitat de processament.

Pel que fa als controladors industrials, Industrial Shields ha presentat tres nous models: la darrera versió del PLC 10 IOs basat en ESP32, que surt al mercat amb un control més precís i eficient dels processos industrials i que incorpora les últimes tecnologies per garantir un funcionament òptim en qualsevol situació; pel que fa a la família Raspberry, s'ha presentat el disseny renovat del Raspberry PLC, que ofereix més flexibilitat i capacitat d’adaptació a les necessitats dels clients, i en darrer lloc, un producte totalment nou, desenvolupat per a solucions IoT, el PLC Weidos, que es basa en plaques originals Arduino MKR o ESP32, i que és un microcontrolador que pot treballar amb Ethernet, LoRa i 4G. El Weidos també inclou múltiples interfícies de comunicació, com RJ45, RS485 Half Duplex (o UART), I2C i SPI, i és compatible amb els protocols de comunicació Wi-Fi i Bluetooth. Això permet una fàcil integració amb altres sistemes i equips, assegura la l'empresa.

Finalment, Industrial Shields també ha llançat el nou power meter, un accessori que permetrà als usuaris controlar el consum energètic de les seves instal·lacions de manera precisa. Aquest nou dispositiu és fàcil d’instal·lar i configurar, i ofereix una gran quantitat de dades per ajudar a optimitzar el consum energètic.

Ramon Boncompte, director comercial de la companyia, es mostra molt satisfet amb el nombre visites rebudes als estands: "Estem molt contents de presentar les darreres novetats a la Hannover Messe i l’Advanced Factories. Gairebé al final de les dues fires, podem dir que estem molt satisfets amb els leads aconseguits, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat dels contactes”. “Els nostres productes són el resultat d'un compromís ferm amb la recerca i el desenvolupament per oferir solucions robustes i fiables per a la automatització industrial -afirma Boncompte-. Creiem que les empreses que busquen millorar els seus processos trobaran en els nostres equips una opció excel·lent per assolir els seus objectius”.