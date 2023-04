L’Eurocambra aprova la primera llei europea sobre criptomonedes

El ple del Parlament Europeu va aprovar ahir la primera regulació europea sobre criptoatius amb l’objectiu de facilitar el rastreig, prevenir el blanqueig de diners, els delictes financers i millorar la protecció de clients i consumidors. La nova normativa europea, aprovada amb 529 vots a favor, 29 en contra i 14 abstencions, entrarà en vigor el juiol i les regles començaran a aplicar-se progressivament a partir de l’any que ve per donar temps al sector financer a adaptar-se. «Marquen el final de la llei de la selva del mercat no regulat de les criptomonedes i el començament d’una nova era d’un mercat més segur i regulat», va celebrrt l’eurodiputat de Catalunya en comú i coponent del text, Ernest Urtasun.

El nou marc legal, que en els pròxims dies haurà de ser ratificat definitivament pel Consell, es compon de dues normes. La primera un reglament sobre la transferència de fons (TFR) i la segona sobre mercats de criptoactius (Mica). L’objectiu d’ambdues és garantir garantir que les transferències de criptoactius, igual que qualsevol altra operació financera, puguin ser sempre rastrejades i les transaccions sospitoses bloquejades i que els consumidors estiguin millor informats sobre els riscos, costos i despeses vinculades a les seves operacions.

Per a això, com ja passa amb les finances tradicionals, la informació sobre l’origen de l’actiu i el seu beneficiari haurà de «viatjar» amb la transacció i emmagatzemar-se tant en l’origen com en la destinació de la transferència. La normativa cobrirà a les transaccions superiors a 1.000 euros des de les denominades carteres no allotjades (una direcció de moneder de criptoactius d’un usuari privat) quan interactuïn amb altres carteres allotjades administrades per proveïdors de serveis de criptoactius. En canvi, no s’aplicaran a les transferències de persona a persona realitzades sense la mediació d’un proveïdor o a aquelles entre proveïdors que actuïn en el seu propi nom.

Manipulació del mercat

El nou marc també preveu mesures contra la manipulació del mercat, el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i altres activitats delictives. Per exemple, per contrarestar els riscos de blanqueig de capitals, l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM) haurà de crear un registre públic de proveïdors de serveis de criptoactius que incompleixin la normativa i operin a la Unió Europea sense autorització. La normativa també donarà suport a la integritat del mercat i l’estabilitat financera en regular les ofertes públiques de criptoactius.