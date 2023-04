Espanya està immersa en una revolució energètica enfocada a acabar amb les tecnologies de producció d’electricitat basades en la crema de combustibles fòssils (petroli, carbó i gas natural) que allibera CO2 per fer front al canvi climàtic. La transformació del model energètic coincideix en el temps amb l’apagada nuclear en un país on el 20% de l’electricitat procedeix de reactors nuclears. Les renovables són barates i netes, però necessiten una tecnologia de suport per als moments en què no hi ha sol ni vent.

Ara, la principal tecnologia de suport són les centrals de cicle combinat que cremen gas natural. Una de les alternatives en les quals s’està treballant és l’hidrogen verd, que es produeix amb energies renovables i emet vapor d’aigua. Grans empreses energètiques vinculades als hidrocarburs com Repsol, BP, Naturgy i Enagás estan darrere de l’aposta per l’hidrogen verd com a alternativa de negoci i per aprofitar les infraestructures existents. Per posar-ho en context, el Govern està impulsant l’energia verda amb una inversió de 125.000 milions en la transformació del sector elèctric i els projectes previstos en hidrogen verd freguen els 9.000 milions.

El desplegament dels parcs fotovoltaics i eòlics ha generat moviments especulatius, però és un canvi de sistema energètic sense marxa enrere per la política mediambiental de la UE, que s’ha marcat com a objectius arribar a un sistema elèctric 100% renovable el 2050. L’estratègia espanyola està fixada al Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030. El full de ruta persegueix arribar a la neutralitat d’emissions d’aquí a 27 anys amb passos intermedis. Els objectius marcats per al 2030 són: reduir en un 21% les emissions d’efecte hivernacle respecte el nivell de 1990; aconseguir el 42% d’energies renovables sobre l’ús d’energia final del país i, en el cas de la generació elèctrica, que el percentatge de renovable sigui del 74% d’aquí set anys.

El PNIEC preveu per a l’any 2030 una potència total instal·lada en el sector elèctric de 157.000 megawatts (MW) -n’hi ha 105.100 actualment-: 50.258 seran energia eòlica; 36.882, fotovoltaica; 27.146, de centrals de cicle combinat de gas; 24.133, hidràulica i 7.303, solar termoelèctrica, per citar només les més rellevants. El nivell de penetració de les energies renovables al sector de la generació elèctrica arribarà al 74% l’any 2030 des de l’aproximat 38-40% actual. Segons el Govern, en aquest context encara no és necessària la presència de potència de generació de suport addicional de centrals de gas per cobrir els períodes de baixa generació renovable. Els plans per al desplegament massiu de l’hidrogen verd són, a més, a llarg termini.

Tecnologia encara immadura

Les inversions en les infraestructures de transport i els mitjans de producció de l’hidrogen verd desperten recels entre experts que consideren que no és una tecnologia prou madura. A diferència del sol, el vent i l’aigua, l’hidrogen verd no és una font d’energia primària. Realment es tracta d’un vector energètic: és un combustible que necessita energia per ser produït. El sistema de producció es diu hidròlisi i consisteix a separar amb electricitat de fonts renovables els àtoms que componen les molècules de l’aigua: l’hidrogen i l’oxigen. Per cada àtom d’oxigen se n’alliberen dos d’hidrogen (H2O). Com es trenca la molècula? Amb corrent elèctric. L’oxigen s’allibera i queda l’hidrogen, que és un gas. El procés converteix el gas de l’hidrogen en líquid, de manera que és molt manejable. És un combustible que en el futur podria jugar un paper fonamental en la indústria química, la petroquímica, la siderúrgica i el transport de vehicles pesants, però avui és car i no té rendibilitat. Segons la Comissió Europea, els costos estimats actuals són entre dos i tres vegades superiors a l’hidrogen produït amb combustibles fòssils.

Malgrat això, Enagás (operador del sistema gasista espanyol) aposta per l’hidrogen verd com a alternativa al gas natural. La companyia xifra en 7.000 milions d’euros la inversió necessària fins al 2030 per construir la futura xarxa d’hidrogen verd que inclou la interconnexió amb França, així com dos grans eixos troncals per produir entre dos i tres milions de tones d’hidrogen a l’any. Només la construcció de l’H2Med (que inclou la xarxa entre Espanya i França i la de Portugal) suposa una inversió de 2.500 milions. Les grans empreses d’hidrocarburs també han anunciat inversions multimilionàries. Un exemple és BP, que planeja invertir 2.000 milions d’euros per produir hidrogen verd a la seva refineria de Castelló. La iniciativa se centra en el desenvolupament de fins a dos gigawatts (GW) de capacitat d’electròlisi d’aquí al 2030. La indústria rajolera castellonenca confia a utilitzar, en el futur, el combustible verd com a substitut del gas malgrat els dubtes sobre la seva viabilitat.

Fons, bancs i grans corporacions

Al marge de l’hidrogen verd, Espanya està immersa en una carrera per l’electrificació. La inversió total requerida per a la transformació del sector elèctric sobrepassa els 125.000 milions d’euros al llarg de la dècada 2021-2030. El càlcul del Govern inclou inversions en tecnologies renovables i en l’ampliació i modernització de les xarxes de transport i distribució. Aquesta inversió serà realitzada majoritàriament pel sector privat i ha provocat una espiral especulativa. Fons, bancs i grans corporacions han començat a invertir en el sector renovable buscant grans retorns.

L’Executiu va alertar al reial decret llei 20/2022 del 27 de desembre amb mesures de resposta a les conseqüències econòmiques de la guerra que havia detectat «moviments especulatius per part de determinats agents» que estan iniciant els primers passos en les tramitacions de parcs eòlics i solars «a fi de bloquejar emplaçaments a altres agents que realment estan interessats a desenvolupar projectes renovables». El Govern va decretar contra aquesta especulació la suspensió de totes les tramitacions en connexions (nusos) subjectes a concursos de capacitat d’accés. Hi ha gairebé 290 nusos de la xarxa de transport reservats per a concurs d’accés amb una capacitat estimada de 100.000 megawatts.

L’Executiu avisa que aquests moviments especulatius causen un triple perjudici: als promotors amb projectes viables perquè queden bloquejats; als municipis, perquè s’inicien tramitacions per un nombre de projectes que ni la xarxa ni la zona, des d’un punt de vista social i ambiental, poden absorbir; i a l’Administració, que ja es troba tensada per un elevat volum de projectes en tramitació, de manera que els nous projectes sense control suposen un ús ineficient dels recursos a parcs «no viables». Paral·lelament, es continuen tramitant els parcs fotovoltaics i eòlics que van superar el tràmit mediambiental al gener, més de 27 gigawatts en grans projectes autoritzats pel Govern als quals se sumen els parcs petits que depenen de les autonomies.