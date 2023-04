Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va avisar dimecres que si continuen les restriccions d’aigua no es podran produir aliments de proximitat durant aquesta campanya i les properes. L’organització agrària va alertar de la greu situació que pateix el sector arreu de Catalunya, però en especial a les comarques de Ponent, on els regants del canal d’Urgell pràcticament no tenen reserves a la conca del Segre i ja s’ha anunciat que avança el tancament del reg al 25 d’abril. Així, van criticar el Govern per no haver fet els «deures» i van demanar ajuts directes, així com un repartiment «equitatiu» de l’aigua. Per a dilluns s’ha convocat una taula agrària amb el sector i l’Administració on s’abordarà la qüestió.

El cap de la sectorial de l’Aigua de JARC, Martí Costal, va assegurar que el sector ja intenta fer «regs eficients», però la situació econòmica i el preu que perceben pels productes no els permet assumir grans inversions per modernitzar. En aquest sentit, va lamentar que els darrers anys la renda agrària hagi anat «cap avall» mentre que els beneficis de la gran distribució «cap amunt». Costal va assegurar que ja fa temps que reclamen al Govern una taula agrària amb el tema monogràfic de la sequera i, «casualment», poques hores abans de la celebració de la roda de premsa de dimecres, es va convocar per a dilluns. «Benvinguda sigui», va afegir, i també va assenyalar que demanaran ajuts directes per poder fer front a la campanya, ja que previsiblement s’haurà de tirar molta fruita a terra per salvar els arbres. Quant al pla de sequera, Costal va dir que no funciona i va demanar que prioritzi un «repartiment equitatiu» de l’aigua. Va recordar que durant la pandèmia es va qualificar d’«essencial» el sector agrícola, però ara ho ha deixat de ser, ja que se’ls talla un 50% la dotació d’aigua per regar però per a usos recreatius o paisatgístics no tant. JARC va demanar que s’aposti per la reutilització de l’aigua, tant en l’àmbit domèstic com en l’industrial. De la seva banda, el responsable de la fruita dolça de JARC, Sergi Balué, va alertar que a Catalunya hi ha 9.000 hectàrees de cítrics en regadiu que si no es poden regar aquesta primavera perdran tota la producció. El mateixa passa amb la fruita dolça, amb unes 44.000 hectàrees afectades que representen una producció aproximada de 800.000 tones «compromeses en diferents graus». La zona que ara mateix té més risc és la de la conca del Segre que afecta els canals d’Urgell i el Segarra-Garrigues.