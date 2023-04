L'Institut de Microcirurgia Ocular (IMO)-Grup Miranza ha nomenat Jorge Cazal nou director mèdic de la seva clínica oftalmològica a Manresa, situada al carrer de Carrasco i Formiguera, 33, de la ciutat. Així, Xavier Sánchez Fabo, l’oftalmòleg que va iniciar la seva trajectòria a la capital de la comarca el 2004 amb la Clínica Oftalmològica del Bages i que el 2020 es va convertir en la seu manresana d‘IMO-Grup Miranza, passa el relleu a l’especialista en cirurgia refractiva i cataractes, entre d’altres.

Cazal, també especialista en tècniques avançades per a correcció de la miopia, presbícia, astigmatisme i hipermetropia, va iniciar la seva trajectòria fa 30 anys i en fa 15 que treballa a la clínica manresana.

Cazal ha destacat que és “un honor que el Grup Miranza hagi apostat per mi per liderar IMO Manresa”. I ha afegit que "és, alhora un repte i m’hi sumo amb especial il·lusió i amb voluntat de mantenir i millorar l’atenció i els serveis que oferim als nostres pacients, així com el lideratge a Manresa. Tot, amb l’objectiu de millorar la visió i la salut ocular de les persones".