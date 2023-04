A l’estiu, el juny o el juliol. Aquesta és la previsió dels responsables de la cadena K-tuin, distribuïdor de productes i accessoris d’Apple, per fer el trasllat definitivament de la botiga que havia estat el Centregràfic de Manresa, al xamfrà del Passeig amb el carrer Arquitecte Oms, a les noves les instal·lacions dels baixos de la Casa de Cultura de la Caixa de Pensions, l'edifici del carrer d'Àngel Guimerà, 1, de la ciutat i que va ser projectat per l’arquitecte barceloní Enric Sagnier entre els anys 1920 i 1924. L’empresa va confirmar a aquest diari la intenció de fer el trasllat ja el març del 2022 al local on fins al gener d’aquell any hi havia la botiga de la cadena Benetton.

La primera previsió de K-tuin, llavors, era que el trasllat es pogués fer ràpidament, però la tramitació dels permisos per poder fer obres d’adequació, ja que es tracta d’un edifici catalogat per Patrimoni, i dels plànols amb les característiques dels locals d’Apple s’han allargat més del que es comptava. El local té 800 metres quadrats, repartits en dues plantes. En el seu moment fonts de l’empresa van afirmar que el nou local disposarà «d’una superfície molt àmplia per poder acollir tots els clients i oferir la millor experiència d’ús». També hi haurà espais per fer reparacions i per a formacions.

Centregràfic es va ser adquirit per la cadena l’1 de març del 2022, com ja va informar aquest diari en el seu moment, i es va integrar a K-tuin com a Apple Premium Reseller (APR), la màxima distinció de distribuïdors Apple que existeix.

A Catalunya la cadena disposa de set botigues, a més de la de Manresa, dues a Barcelona i una a Sant Cugat del Vallès, Lleida i Girona. A la resta de l’Estat l’empresa té una xarxa de 23 establiments en ciutats com ara Madrid, Màlaga, València, Sevilla, Bilbao i Saragossa, entre d’altres. També disposa d’una botiga a Andorra.

Apple és present a la ciutat de Manresa des que Centregràfic va obrir la botiga on actualment hi ha K-tuin el mes de novembre del 2009 com a Apple Solutions Expert.