El director Global d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de Telefónica, Eduardo Navarro, ha participat a la Trobada Empresarial Espanya-Brasil, amb motiu de la visita a Espanya del president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Navarro ha format part del panell 'Casos d'èxit d'empreses espanyoles al Brasil', on ha subratllat que "és fonamental crear millors condicions per a l'avenç de la digitalització al país a través d'una important revisió de la regulació del sector" .

Navarro ha emmarcat aquesta reflexió en la “gran onada de digitalització” a què estem abocats quan “Telefónica fa més de 20 anys que lidera el procés de transformació digital al Brasil i és ja el major inversor estranger, espanyol i europeu, amb més de 88.500 milions d'euros, a més de tenir un clar compromís social i un lideratge innovador, tecnològic i empresarial”.

Per això, el director Global d'Afers Corporatius i Sostenibilitat defensa la necessitat d'una col·laboració publicoprivada més gran, ja que “els operadors de telecomunicació ja no són els únics responsables d'instal·lar xarxes i infraestructura digital, sinó que ara és una responsabilitat compartida. Tant el sector públic com altres actors digitals s'han de comprometre i col·laborar en el desplegament i les inversions”.

En aquest sentit, ha destacay el lideratge del regulador brasiler, ANATEL, en presentar una consulta pública sobre Fair Share, semblant a la llançada per la Comissió Europea el febrer passat, sobre serveis digitals; ús i trànsit en xarxes de telecomunicació; aspectes competitius, etc. per poder implementar una nova regulació equilibrada, equitativa i simètrica entre tots els agents digitals.

La trobada Empresarial Espanya-Brasil ha estat organitzada per la Cambra de Comerç d'Espanya, CEOE i ApexBrasil, i en aquest panell hi han participat també Jesús Martínez, CEO Latam de Mapfre; Mario Ruiz-Tagle, CEO d'Iberdrola Espanya, i ha estat moderat per Xiana Méndez Bértolo, secretària d'Estat de Comerç.