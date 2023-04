El secretari general de CCOO d'Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, s'ha mostrat crític amb l'informe d'ICL sobre l'accident mortal a la mina de Súria i assegura que no el comparteixen. "No es pot considerar imprevisible que es desprengui un tros de sostre", ha lamentat Hernández, tot afegint que "sí que considerem rellevant que hi hagués un advertiment sobre la situació del sostre a només 8 metres de distància de l'accident".

Sobre aquest darrer punt, ICL ha reconegut una "errada de comunicació", ja que el torn de nit havia avisat d'una incidència en el sostre d'una zona propera, però la informació no va arribar als tres geòlegs morts. CCOO creu que cal ser "més curosos" i "anar més enllà" en l'anàlisi de la situació. CCOO d'Indústria ha avançat que es reuniran "els propers dies" amb la secció sindical de CCOO a ICL per "acabar d'analitzar la situació i veure si és necessari fer el nostre propi informe". Hernández també ha explicat que tenen previst reunir-se amb la Direcció General de Mines per "abordar aquesta qüestió".