CCOO reclama en una assemblea a Manresa que el Govern destini un 6% del PIB a Educació

Un centenar de delegats i delegades de CCOO a Bages, Berguedà i Moianès s'han aplegat aquest dimecres a l'Espai Plana de l'Om de Manresa en una assemblea en què la territorial del sindicat ha passat balanç de les millores aconseguides en els darrers mesos i ha preparat amb els seus representants el Primer de Maig. Entre les reivindicacions pendents figura que el Govern de la Generalitat destini el 6% del PIB a Educació. El sindicat, juntament amb associacions i col·lectius de l'àmbit educatiu, promou una Iniciativa Legislativa Popular, per a la qual ha aprofitat per recollir firmes entre els seus delegats.

CCOO ha posat en comú amb els seus representants a les empreses del territori els acords assolits els darrers mesos a nivell estatal i català, entre els quals l'acord de pensions o la reforma laboral. Ivan Ramos, secretari general de la unió intercomarcal del Vallès Occidental i la Catalunya Central del sindicat, valora molt satisfactòriament l'acord de pensions, que "consolida una aposta ferma per la reconstrucció de l’estat de benestar social garantint les rendes presents i futures", insisteix el sindicat. "Qui més guanya, més paga, aquest és el missatge de l'acord, que garanteix als joves que cobraran una pensió. El mantra que no la cobrarien s'ha trencat", assegura Ramos sobre un pacte que neix del malestar social iniciat el 2013 i que ha tingut com a resultat notables increments associats a l'IPC.

Quant a la reforma laboral, Ramos valora que ha tingut una clara incidència al territori. "A Manresa i al Bages hi ha hagut una tendència a l'alça en la contractació indefinida". Per a Ramos, "es retorna l'equilibri a la força dels treballadors".

Durant l'assemblea també s'ha abordat la millora del salari mínim, que ha afectat 3 milions de treballadors al conjunt de l'Estat, amb un increment de 148 euros en els darrers tres anys. "Tenim ara salaris més dignes", insisteix Ramos, per a qui cal que a Catalunya hi hagi una millora del mínim salarial en la signatura dels convenis, fins arribar als 1.320 euros per catorze pagues. "Hi ha possibilitats d'arribar a un acord", apunta Ramos.

El sindicat també ha iniciat una campanya de defensa dels serveis públics, com és el cas de la recollida de signatures per a la ILP sobre Educació. "Reunirem les 50.000 firmes sense problema", diu el secretari general. En Salut, el sindicat reclama que el Govern destini el 25% del pressupost de l'àrea a l'atenció primària, per allunyar el fantasma de la privatització. També demana un reforç de l'atenció a la dependència i que, en global, l'increment de preu dels serveis subcontractats de la Generalitat estigui d'acord amb un increment salarial per potenciar-ne la utilitat.

El sindicat afronta la negociació col·lectiva amb el lema "salari o conflicte". Aquest any s'han de signar una seixantena de convenis col·lectius a Catalunya, i si no hi ha acords el sindicat amenaça amb una tardor calenta.

Quant al Primer de Maig, CCOO convoca els seus afiliats a les manifestacions de Terrassa o de Barcelona. A Manresa, un any més, no hi haurà manifestació de les grans centrals sindicals. Ramos apunta que a Manresa ja hi ha manifestacions "dels sindicats minoritaris" i que "no s'hi vol entrar en conflicte".