La Fira de l'Ocupació del Bages posarà a l'abast més de 150 ofertes de treball

La Fira de l’Ocupació del Bages celebrarà aquest dijous una nova edició, la sisena, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, amb 25 empreses participants i més de 150 ofertes de treball. La fira, que organitzen la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Manresa com a acte central (i de cloenda) de la Setmana de l’Ocupació, pretén posar en contacte persones que busquen feina o volen millorar la que ja tenen, amb empreses que necessiten captar talent. La fira se celebrarà des de les 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, amb entrada lliure.

Enguany participen a la fira les empreses Larsa (Montserrat), Fundació Althaia, Denso, Ausa, Oliva Torras, Cots i Claret, Leroy Merlin, ICL, Bonàrea, Sant Andreu Salut, Gremi d’Instal·ladors, Sud Renovables, Thor Especialidades, Formatgeries Montbrú, Top Cable, Masats, Casa Mas, Aigües de Manresa, Grup Llobet, Avinent, Ampans, Carrefour, Grup Vilà Vila, McDonald’s i el CAE. A més, també hi haurà els estands de ProManresa, la Cambra de Comerç de Manresa i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Serà l’edició amb més empreses participants des de l’any 2019, en el seu segon any, quan se'n van aplegar fins a una trentena.

Els assistents a la fira podran deixar el seu currículum als estands de les empreses i presentar-se personalment als seus responsables de recursos humans, i també podran consultar una cartellera amb ofertes de treball i participar en diferents activitats per incrementar les seves possibilitats de trobar feina.

Les activitats començaran a les 9.30 del matí amb un taller on s’explicarà com fer un currículum eficient. A les 10.30, al pati del Museu, hi haurà un escape room per perfeccionar les competències. A les 11 i a les 15.30 es farà un taller per aprendre a preparar un ‘elevator pitch’ i a les 12.15 una xerrada titulada “Els oficis no tenen gènere”. A més, durant tot el dia els assistents podran fer-se una foto professional per al currículum i revisar-lo amb l’acompanyament d’experts.

La Fira de l’Ocupació del Bages forma part de les accions que porta a terme la Cambra de Comerç de Manresa dins del programa PICE d’impuls de l’ocupació juvenil en el marc de la Garantia Juvenil i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. La fira es va començar a celebrar el maig de l'any 2018 a l'edifici de l'Anònima, llavors orientat específicament a joves de fins a 30 anys. Actualment, aquest col·lectiu continua sent el seu principal objectiu, però no s'adreça només als menors de 30. La fira es va traslladar al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de la capital del Bages (llavors encara Museu de la Tècnica) el 2020, en plena pandèmia, quan es va celebrar en format virtual en què va incloure tres jornades de networking entre empreses i professionals. La fira ha aplegat, en la seva edició més multitudinària, el 2021, quan es va celebrar el mes de desembre, unes 400 persones. L'any passat l'assistència es va reduir a la meitat.