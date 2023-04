La Fundació Impulsa busca voluntaris per fer de mentors als joves del Moianès en situació de vulnerabilitat socioeconòmica que han sol·licitat la beca de la Fundació Impulsa per poder cursar estudis de FP per tal de poder acompanyar els joves que rebran la Beca Impulsa el curs 2023-24 .

El 90% dels joves impulsers acaben els estudis i obtenen un títol de Formació Professional (FP), com destaca la Fundació Impulsa, que també fa ressaltar que bona part d’aquest èxit rau en l’acompanyament individualitzat de la mà de la figura del mentor que estimula el pensament i la reflexió del jove i l’ajuda a detectar i enfrontar conflictes.

Per fer de mentor es requereix el compromís mínim d'un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa. Per al curs 2023-24 es necessiten un centenar de mentors per als diferents territoris on la Fundació Impulsa acompanya els joves (Bages, Baix Empordà, Berguedà, la Garrotxa, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Anoia).

Per a la xarxa de mentors Impulsa, la fundació demana empreses i persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves d’entre 16 i 20 anys seleccionats per rebre la Beca Impulsa. Es tracta de joves compromesos i amb motivació per continuar la seva formació però que es troben en una situació socioeconòmica vulnerable.

La inscripció es pot fer a Formulari mentors – Fundacio Impulsa