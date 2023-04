Després d'aquesta operació, amb la qual el hòlding inversor de Lao tindrà el 15% del capital, la signatura espanyola especialitzada en assessorament financer i la gestió d'actius a nivell internacional comptarà amb un nou soci financer de primer nivell que li permetrà impulsar els plans de creixement per als pròxims anys.

La signatura compta amb quatre àrees de negoci com són la gestió d'actius alternatius, amb més de 9.100 milions d'euros gestionats des de 2006, banca d'inversió, servei d'anàlisi i servei per a crear solucions per al finançament d'actius reals o intangibles a Espanya.

Nortia Capital suma al seu porfolio d'inversions aquesta nova participació, que s'uneix a les que ja té a Merlin Properties a Sacyr. A més, el hòlding de Lao ha estat molt actiu en la indústria de la inversió en els últims anys amb aliances com la que va aconseguir amb el Fons ICO Next Tech, Iberdrola i Seaya per al llançament de Andrómeda, amb Altamar per al projecte Healthcare Actius, amb Key Capital per al fons d'infraestructures sostenibles KC Infra o amb els fundadors de Amrest per a llançar el fons food tech McWin Food Ecosystem Fund.