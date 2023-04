La Fira de l'Ocupació del Bages fa el rècord de visitants en un sol matí

La sisena edició de la Fira de l'Ocupació del Bages, que organitzen l'Ajuntament de Manresa i la Cambra de Comerç ha tancat el matí amb el seu rècord absolut d'assistents en una jornada, amb més de 400 persones que hi han passat atretes per les més de 200 ofertes de feina que hi presenten les vint-i-cinc empreses assistents i els serveis públics d'ocupació.

Ha estat un matí intens, amb una riuada de persones, sobretot fins a les 12 del migdia, i especialment joves a la recerca de la seva primera experiència laboral o per ampliar el seu coneixement sobre l'elaboració de currículums.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacòs, han valorat molt satisfactòriament tant el transcurs de la jornada com l'existència de la fira, que suposa, asseguren, una molt bona oportunitat per posar en contacte les empreses del territori i les persones que cerquen feina. Ambdós no descarten haver de trobar un nou emplaçament si la fira continua creixent en presència d'empreses.

De les vint-i-cinc empreses participants, algunes com Top Cable, Formatges Montbrú, Sud Renovables, Aigües de Manresa o Sistema de Restauració de Catalunya (la societat que té franquiciats els dos McDonald's de la capital del Bages) debuten a la fira, mentre que d'altres, com Cots i Claret o Llobet repeteixen al certament des de la seva primera edició, el 2018, quan es va estrenar a l'edifici de l'Anònima. A més d'aquestes, hi prenen part Larsa (Montserrat), Fundació Althaia, Denso, Ausa, Oliva Torras, , Leroy Merlin, ICL, Bonàrea, Sant Andreu Salut, Gremi d’Instal·ladors, Thor Especialidades, Masats, Casa Mas, Avinent, Ampans, Carrefour, Grup Vilà Vila, i el CAE. A més, també hi ha els estands de ProManresa, la Cambra de Comerç de Manresa i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Aquesta és l’edició amb més empreses participants des de l’any 2019, en el seu segon any, quan se'n van aplegar fins a una trentena.

La fira tornarà a obrir portes a les 3 de la tarda i romandrà oberta fins a les 5.