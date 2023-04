L’Escola Agrària de Manresa concreta aquest dijous la seva vinculació amb una escola homòloga de Dinamarca amb qui col·labora de fa més de quatre anys. Serà a través d’un acord formal en què tots dos centres es comprometen a mantenir una relació de suport mutu que facilitarà les estades a l’estranger de l’alumnat català i també de l’alumnat danès a Catalunya.

Un grup de 30 alumnes de la Kalø Økologisk Landbrugsskole fa una estada a Manresa des del dilluns 17 d’abril i ha fet visites a diferents experiències i projectes relacionats amb l’agricultura ecològica. L’obrador municipal L’Obradora, la granja Ecopallareta, la finca d’extensius i de ramaderia Cal Pauet de l’Espunyola, i també la finca hortícola Aurora del Camp, al Masnou, són alguns dels exemples del que ha pogut veure l’alumnat. Totes les activitats es fan en anglès. Es tracta del segon grup danès que rep l’Escola Agrària de Manresa, l’anterior va ser a la ciutat el mes de novembret.

Per la seva banda, l’alumnat català visitarà Dinamarca a la tardor, per un període de deu dies. El viatge servirà per consolidar el vocabulari tècnic de la llengua anglesa i veure explotacions agràries del país.

Un acord per enfortir el vincle

Ja fa quatre anys que les dues escoles agràries, la de Manresa i la de Rønde, a Dinamarca, mantenen col·laboració per afavorir l’aprenentatge del seu alumnat. Ara, aquesta relació quedarà concretada en un memoràndum d’acord que han signat aquest dijous a la finca de can Poc Oli els dos directors dels centres, aprofitant una jornada de tipus lúdic que servirà per apropar el jovent i el professorat dels dos països.

El document preveu que l’Escola Agrària de Manresa rebi dos grups danesos cada curs, un a la primavera i un altre a la tardor. En canvi, la visita a Dinamarca per part de l’alumnat català serà només en el període de tardor i per part dels grups de segon curs del cicle formatiu de grau mitjà i de grau superior.

La signatura de l’acord és un dels moments culminants del Pla d’impuls a la internacionalització de l’escola, que té com a objectius facilitar que l’alumnat visiti algun país estranger i vegi altres formes de producció i comercialització, alhora que reforça l’aprenentatge de l’anglès.

A més de les sortides en grup, l’acord també preveu que la Kalø Økologisk Landbrugsskole ofereixi dues places de pràctiques en formació dual per a alumnes de l’Escola Agrària de Manresa, que implica una estada a Dinamarca d’uns tres mesos. Per la seva part, l’escola catalana també facilitarà a l’alumnat danès contactes amb empreses del país que vulguin acollir les seves pràctiques.

Una relació de fa anys

La vinculació entre les dues escoles va començar fa uns set anys, quan l’Escola Agrària de Manresa va iniciar la recerca d'un centre de mida similar en un país també de mides i de població similars a Catalunya: “Volíem un país que fos un model de producció i consum ecològic a més de model en sostenibilitat energètica”, explica Ernest Valls. La Kalø Økologisk Landbrugsskole i també Dinamarca “poden ensenyar-nos molt, sobretot en l’àmbit de la comercialització”, aclareix el director del centre català, que també considera que “és important que l’alumnat tingui l'oportunitat de sortir a l’estranger, per reforçar l’anglès i veure altres maneres de fer”.

L’Escola Agrària de Manresa forma part de la xarxa d’escoles agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Actualment ofereix un cicle formatiu de grau mitjà en producció agroecològica i un de grau superior en paisatgisme i medi rural –perfil professional en agroecologia i acció climàtica. El centre és pioner en producció agrària ecològica i té un programa de formació contínua de jornades i cursos especialitzat en aquest àmbit.