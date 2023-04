Piscines Costa ha inaugurat aquest dijous al vespre les seves noves instal·lacions al polígon Casa Nova de Sant Fruitós, de 1.055 metres quadrats, amb un acte al qual han assistit un centenar de persones, entre clients, proveïdors i autoritats. Aquest divendres es farà una jornada de portes obertes per donar a conèixer el nou espai de botiga.

Amb experiència des del 1985, Piscines Costa es va traslladar al gener al polígon Casa Nova de Sant Fruitós per guanyar espai des del barri del Guix de Manresa, on disposaven d’un local de 250 metres quadrats. Maite Garcia, sòcia de l’empresa juntament amb Eulàlia Costa i Joan Miquel Costa, explica que «buscàvem un lloc més gran», i afegeix que «hem aprofitat que arrenca la temporada per inaugurar les noves instal·lacions».

Especialitzada en la renovació, rehabilitació i manteniment de piscines, l’empresa fa unes 400 serveis al mes, i també assessora, instal·la i fa el manteniment d’equipaments per al tractament d’aigua en l’àmbit domèstic, com l’osmosi, descalcificadors i filtres d’aigua domèstics.

Amb un equip format per una desena de treballadors, dona servei a la Catalunya central, principalment les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès.

Davant l’episodi de sequera que vivim, Garcia afirma que de sempre han treballat per reduir els consums tant d’aigua i productes com energètic: «Fa molts anys que treballem i eduquem en la cultura de l’aigua els nostres clients». Afegeix que el que cal fer és tractar l’aigua, aprofitar-la, no buidar piscines, i cuidar-la. Considera que «hem de ser respectuosos, no ara que hi ha sequera, sinó sempre. I això ho practiquem a fons amb els nostres clients, que ara estan molt sensibilitzats i preocupats. Nosaltres els ajudem amb tots els mitjans i processos a no malbaratar l’aigua». I ho rebla: «No ho entenem de cap altra manera».

L'empresa va començar l’activitat el 1985 a Sant Vicenç de Castellet i el 2003 es va constituir com l’empresa actual. El 2009 es va instal·lar a Manresa i «hem anat creixent de mica en mica», diu Garcia.