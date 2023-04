La ubicació estratègica de Sant Vicenç de Castellet és un factor clau per establir empreses i accedir a mercats importants de la regió. La ciutat està situada a uns 40 quilòmetres a l’oest de Barcelona, fet que la converteix en un lloc ideal per accedir a una de les ciutats més importants d’Espanya i als seus mercats.

La proximitat de Sant Vicenç de Castellet a importants centres de producció i distribució és un altre factor important. La ciutat és a poca distància de zones industrials com el Parc Industrial del Baix Llobregat, el Parc Logístic de la Zona Franca i el Polígon Industrial del Penedès, cosa que permet a les empreses establertes a la ciutat accedir a una àmplia gamma de proveïdors i clients potencials.

La formació i preparació que es pot portar a terme a Sant Vicenç és un factor clau per a les empreses que busquen establir-se a la ciutat. Compta amb una àmplia oferta formativa en àrees com la informàtica, l’electrònica, la mecànica, la logística i el transport, cosa que permet a les empreses comptar amb un personal altament qualificat i adaptat a les necessitats dels diferents sectors.

Arribada de proveïdors i clients

Una comunicació excel·lent per carretera, ja que Sant Vicenç de Castellet està situada a prop d’importants vies com l’autopista AP-7, l’autovia C-16 i la carretera C-55, facilita el transport de productes i mercaderies cap a altres punts de la regió i del país, així com l’arribada de proveïdors i clients a la ciutat.

En resum, la combinació de la ubicació estratègica de Sant Vicenç de Castellet, l’excel·lent comunicació per carretera, la proximitat a importants centres de producció i distribució, i la població ben formada fa d’aquesta ciutat un lloc ideal per establir empreses i accedir a importants mercats de la regió.