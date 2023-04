ERC es reivindica com la "garantia" del creixement industrial de Manresa

El cap de llista dels republicans a les municipals de Manresa, Marc Aloy, i els números 4 i 5 de la llista d'ERC, Tània Infante i Lluís-Vidal Sixto, respectivament, els dos fitxatges d'ERC en matèria de promoció econòmica, han presentat aquest divendres el programa industrial del partit per al futur de la capital del Bages. Un programa que se centra en un punt: el desenvolupament ja aprovat pel ple municipal de l'esperat polígon Pont Nou 2, que ha de convertir el sector del camí de Rajadell en un dels grans pols industrials de la ciutat, juntament amb Bufalvent i els Dolors. El projecte, que ja figurava en el programa electoral d'ERC de fa quatre anys i que s'ha desencallat en els últims mesos, és, per a Aloy, la demostració que "la prioritat d'ERC" en política econòmica "és el desenvolupament de sòl industrial, que comporta llocs de treball, la millor manera de combatre les desigualtats".

Aloy, Infante i Vidal-Sixto han fet una roda de premsa in situ als terrenys que ocuparà el nou polígon. Aloy ha recordat que el projecte desencalla després de quinze anys una "necessitat de la ciutat per continuar creixent en sòl industrial". De fet, fa vint anys que no es crea nou sòl per a la indústria a la capital del Bages. "Ens cal per generar llocs de treball. Ens vam comprometre a fer-ho i ho hem fet", ha apuntat el candidat. En total, seran 170.000 nous metres quadrats de sòl, i les obres s'haurien d'iniciar a començaments de l'any que ve. "Som la millor garantia perquè el sòl industrial es posi a disposició de les empreses", ha conclòs Aloy, que ha recordat que el projecte també suma en benefici de Pont Nou 1, i, especialment, de l'antiga Pirelli, 150.000 metres quadrats on avui tan sols treballen 120 persones. Aloy s'ha compromès a "treballar per fer realitat la reindustrialització dels terrenys" de l'antiga fàbrica de pneumàtics..

Aloy també ha insistit que el Parc Tecnològic, el fallit, fins ara, pla per desenvolupar sòl industrial de molta qualitat al sector dels Dolors, "està a punt". És una iniciativa privada, ha recordat el candidat, "però treballem a fons perquè les obres engeguin aviat".

El sindicalista Lluís-Vidal Sixto ha recordat que Manresa supera en gairebé vint punts el PIB industrial català, amb un 33%.Sixto ha apuntat que estem immersos en una nova revolució industrial que ha de comportar "una transformació social". I que perquè Manresa mantingui el pas cal sòl industrial. Segons Sixto, els projectes de Pont Nou 2 i Parc Tecnològic han de suposar la creació de 3.000 nous llocs de treball a la comarca.

Sixto ha explicat que una altra prioritat dels republicans és "l'autoocupació", i ha recordat que a Manresa es creen un centenar d'empreses a l'any, "el 80% de les quals continuen vives després de quatre anys". "No podem perdre el pas de la transformació tecnològica", ha dit Sixto.

Tània Infante, expresidenta de la UBIC, ha recordat que "Manresa sempre ha estat capdavantera en la indústria", i ha insistit que "ERC vol que ho continuï sent, però ara haurà de ser més tecnològica, amb llocs de treball més qualificats i de qualitat, i amb una mirada ambiental". Per a Infante, el projecte de Pont Nou "reivindica la capitalitat econòmica i industrial" de Manresa.