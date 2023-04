Nova demostració de múscul del comerç físic. Deporvillage, el portal de venda de roba i articles esportius per internet, ha inaugurat aquest divendres la seva primera botiga física. Aquesta empresa amb seu a Sant Fruitós de Bages ho fa a Madrid, on han detectat que tenen més clients i que la plataforma creix més. En aquesta línia, els seus plans de futur plantegen una altra obertura del mateix estil a Granada (Andalusia és la tercera regió més important quant a volum de visites de la botiga online), i, més endavant, també a Catalunya. "El que busquem és l'omnicanalitat", resumeix el co conseller delegat de Deporvillage Jose Pérez-Milá.

El local de Madrid, on ISRG, la companyia propietària de Deporvillage des del 2021, ha invertit 1,5 milions d'euros, és un establiment especialitzat en el món del ciclisme. És a Alcorcón i té uns 1.200 metres quadrats on tant es vendran bicicletes com s'oferiran serveis relacionats amb aquest esport: posada a punt del vehicle, estudis per aconseguir un millor rendiment, espais per provar tecnologies, etc. De tota manera, bona part de l'objectiu és aconseguir que la venda directa de bicicletes agafi protagonisme, ja que el ciclisme en general és una de les fonts d'ingressos principals per a l'empresa, però sobretot centrada en els articles relacionats amb l'esport.

Independentment d'això, el moviment s'emmarca en una estratègia d'aquest grup establert a Alacant i que integra altres marques, com JD Sports, Sports Zone i Esprintadora, d'expandir-se en el terreny físic i d'estar en el màxim de canals de venda possible. La mateixa Sprinter està immersa en un pla d'expansió amb el qual aspira a superar el nombre de botigues que té a Espanya Decathlon, la seva principal competidora.

"En el moment en què ens plantegem l'obertura d'una botiga el que busquem és donar aquest servei omnicanal: posem al centre de les nostres decisions el client, acompanyats de les nostres marques, perquè creiem que per a tots dos suposa una diferència", explica Pérez-Milá sobre la decisió de Deporvillage en concret. "Volem aprendre d'aquesta experiència omnicanal que és cap on creiem que va la tendència, som un 'player' digital, i ara volem aprendre, interaccionar més amb el nostre client", completa aquest directiu, que s'estrena públicament en el càrrec després de la sortida dels fundadors de la companyia la tardor passada, quan ISRG va aconseguir pràcticament el total del capital de l'empresa bagenca.

Malgrat que l'obertura d'aquesta botiga està pensada essencialment perquè la persona que ja és client de Deporvillage tingui un altre lloc on acudir, la companyia espera que la decisió també redundi en el creixement previst per a enguany. Deporvillage va tancar el 2022 pràcticament sense increment de vendes però amb bon gust de boca perquè va mantenir el volum de negoci. "El més sorprenent i positiu del 2022 és haver estat capaços de mantenir clients", explica el co conseller delegat de la companyia, que té com a referència dos anys pandèmics molt positius per a la venda d'articles esportius. Ara, el focus torna a estar posat a créixer: si l'any va segons el que es preveu, ho faran un 10% el 2023.