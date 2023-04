El Grup Local del Bages de Som Energia, cooperativa de producció i consum d'energies renovables, reclama facilitar l’autoconsum fotovoltaic després d’haver constatat la disparitat de normes municipals arran de fomentar la compra col·lectiva de captació fotovoltaica. Per aquest motiu, el grup motor del Bages, format per una desena de persones del total de 1.683 associats a la cooperativa a la comarca, ha impulsat un estudi comparatiu de la normativa per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum dels ajuntaments del Bages. L’anàlisi se centra en els requeriments per a les instal·lacions individuals en habitatges en zona urbana pel que fa a les bonificacions fiscals de l’Impost de Béns Immobles (IBI), percentatge, nombre d’anys que s’apliquen i màxim absolut bonificable, i la reducció en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que han fixat els consistoris bagencs. A l’estudi, del qual són autors Iscle Selga i Lluís Plaxats, destaca el cas de Mura, on no és permès instal·lar plaques. Quant a la bonificació de l’IBI, com a exemples, a Manresa és del 50% durant 4 anys; a Marganell del 25% durant 2 anys; a Fonollosa del 50% durant 5 anys, i a Artés del 50% durant 10 anys. Pel que fa a la quantitat total de les bonificacions en aquest impost, el límit es pot situar en els 5.000 euros d’Avinyó, els 400 de Balsareny, els 1.700 de Callús o sense cap límit a Cardona. I, finalment, sobre la quantitat bonificada de l’ICIO, la forquilla és del 0% al 95%.

Davant d’aquesta disparitat, el grup ha fet una declaració, que assegura que farà arribar als ajuntaments, el Consell Comarcal i els partits amb candidatura a les eleccions municipals, per tal que es faciliti l’autoconsum fotovoltaic. El document reclama, entre d’altres, una reducció de documentació a l’hora de tramitar els permisos; exempció total d’impostos per obres i taxes de tramitació; pel que fa als incentius municipals, com la desgravació de l’IBI, proposen abandonar-la progressivament i impulsar un servei municipal i/o comarcal de tramitació de subvencions més àgil, i afrontar una política energètica comarcal, atès que ja existeix l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages Transició Energètica.