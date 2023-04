L’escassetat de determinats perfils laborals no és només un mal del qual es queixen les empreses espanyoles. La preocupació per la carestia de treballadors -qualificats i no qualificats- entre les corporacions alemanyes amb seu a Espanya s’ha duplicat els últims mesos i ja se situa com el seu segon major mal de cap. Així ho reflecteix l’informe de la Cambra de Comerç Alemanya, presentat aquesta setmana a Barcelona i que també deixa constància de l’optimisme generalitzat entre les companyies germàniques, que preveuen augmentar les inversions i contractar més gent.

El clima empresarial ha millorada substancialment els últims mesos. Els empresaris han passat de donar per segura una recessió a Alemanya el 2023 -escenari previst per la mateixa cancelleria d’Olaf Scholz- que pogués arrossegar mitja Europa a centrar-se a competir per captar als empleats que necessiten.

Els directius germànics diuen que els fan falta perfils de tota mena en un país amb 3,1 milions d’aturats: camioners, conductors, soldadors, mecatrònics i enginyers informàtics, entre d’altres. Segons les dades publicades dijous, la preocupació per l’escassetat de mà d’obra qualificada s’ha duplicat entre tardor i l’actual primavera. Aquesta qüestió ha passat de preocupar el 25% de les companyies germàniques amb seu a Espanya al 49% en només uns mesos.

Fins fa poc moltes d’aquestes companyies tractaven de captar perfils i després convèncer-los que marxessin a Alemanya. Avui pugnen per omplir les vacants de les seves filials aquí. A Espanya operen unes 1.400 empreses amb matriu alemanya, facturen anualment uns 75.000 milions d’euros i ocupen unes 218.000 persones. Exemples d’això són supermercats com Lidl, farmacèutiques com Bayern i informàtiques com a T-Systems.

Mentre que la preocupació per la disponibilitat de mà d’obra creix, qüestions com l’energia o les matèries primeres (com els microxips), que fins fa poc semblava que enfonsarien els balanços econòmics de més d’una corporació -alemanya o no-, ha baixat notablement. La tardor passada l’escassetat de productes representava la primera preocupació de les empreses alemanyes a Espanya, i figurava al top 1 de temors del 73% d’aquestes societats. Avui aquesta por ha caigut fins al 41% i preocupa més que el mercat sostingui la demanda suficient per comprar els béns i serveis que produeixen.

Els empresaris alemanys també han normalitzat el preu de l’energia. Aquesta qüestió ha passat de preocupar el 64% de les companyies entrevistades per la Cambra al 36%.

Els temors de mesos anteriors s’han diluït, també entre els alemanys, i les possibles derivades de la guerra a Ucraïna no han estat tan catastròfiques per a les economies occidentals com es va témer en el seu moment. El percentatge de corporacions germàniques que qualifiquen de «dolenta» la seva situació ha disminuït a la meitat en els últims mesos i respon al 4,1% dels enquestats.

La resta veu l’actual conjuntura com a «bona» o «satisfactòria». El 86,3% de les companyies entrevistades afirma que augmentarà o mantindrà les seves inversions a Espanya i gairebé la meitat (el 46,6%) augmentarà les seves plantilles, davant el 9,6% que reconeix que les reduirà.