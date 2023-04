La Comissió Europea té previst «examinar l’impacte» de la sequera sobre els productors a Espanya «amb urgència» per decidir si concedeix les ajudes que ha demanat el Govern espanyol, va assegurar el comissari europeu d’Agricultura, Janusz Wojciechowski. «Analitzarem la situació amb urgència», va explicar el comissari al final d’un Consell de Ministres d’Agricultura en què Espanya va demanar a Brussel·les de nou ajudes per pal·liar l’impacte de la sequera al país.

El comissari va admetre que es podria fer servir un tram de la reserva de crisi, però va precisar que, abans de considerar l’activació d’aquesta mesura, cal analitzar «les xifres del dany concret, l’impacte de les pèrdues». En el cas de la reserva de crisi, va recordar que l’activació d’aquest instrument pot ser bloquejada amb una majoria qualificada d’Estats membres, per la qual cosa va considerar que és important aconseguir el suport més gran possible a aquesta proposta. «Estudiarem la qüestió perquè les coses puguin procedir tan bé com sigui possible», va afegir.

El comissari va reconèixer que, «per desgràcia, la sequera afecta molts agricultors i països», i va recordar que només l’any passat la collita de blat de moro a la UE va disminuir un 20% per culpa de la manca d’aigua. Va afegir que aquest any també podria tenir un important impacte. «Hem d’actuar de manera eficaç per intentar ajudar els agricultors», va dir.

El secretari general d’Agricultura i Alimentació d’Espanya, Fernando Miranda, que va assistir al Consell a Luxemburg, va sol·licitar la utilització del fons de reserva de crisi de la Política Agrícola Comuna (PAC) per fer front a la greu sequera al país. També va demanar autorització per utilitzar fons europeus de desenvolupament rural no executats per habilitar ajuts directes a agricultors i ramaders.

La petició ja havia estat avançada pel ministre Luis Planas en una carta remesa dilluns al comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Janusz Wojciechowski. Planas va demanar a la Comissió Europea que permeti una bestreta de les ajudes de la PAC en el percentatge més alt possible a causa de la situació de sequera que afecta el camp.

Fons Feader

El ministre va recordar que els avenços d’ajudes de la PAC s’efectuen cap a mitjans d’octubre i solen ser del 50%, però, tenint en compte la situació, Espanya va demanar elevar el percentatge «a la quantitat més gran possible». A més, va reclamar l’activació de la reserva de crisi de la PAC i la possibilitat que les autonomies utilitzin les quantitats no executades del fons Feader «per dur a terme accions de suport» als productors.