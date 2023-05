La licitació d'obres públiques a Catalunya es va enfilar fins als 625,9 milions els tres primers mesos del 2023, xifra que representa un 15% més que el mateix període de l'any passat. Amb tot, ha caigut el 62,3% en comparació amb el trimestre anterior, quan es van licitar 1.661,2 milions. Tot i ser l'administració més activa, les contractacions del món local cauen un 12% respecte al mateix període de l'any passat pel fi del cicle electoral. L'entitat ha advertit que tot i aquest increment les empreses continuen amb dificultat per l'augment del preu de l'energia i les matèries primeres i per la pujada dels tipus d'interès. Com a conseqüència, les obres desertes van ascendir fins a les 783 des del 2021 per import de 220,4 milions.

En el món local, les obres licitades de més volum han sigut la reforma del mercat de l'Abaceria de Barcelona, per import de 21,9 milions, la rehabilitació integral de la zona de restaurants del Moll del Gregal al Port Olímpic i la nova connexió platja-port, de 20,8 milions d’euros. La inversió per part de l'Estat –fonamentalment Adif– ha sigut un 91% més alta que l'any passat i ha arribat als 129 milions d'euros. Les dues licitacions d’obres de més import del trimestre han estat part de l’administració estatal: el projecte de construcció de l'edifici de viatgers i caverna ferroviària de l'estació de Sants (22,2 milions) i la terminar intermodal Port Centre de Guadalajara Marchamalo del Port de Tarragona (22,1 milions). En el cas de la Generalitat, s'ha licitat per valor de 147,1 milions d'euros, un 88% més. La principal licitació han estat la urbanització de la Fase 1 A del Logis Montblanc, per un import de 9,8 milions d'euros i licitat per CIMALSA. Destaca també la licitació del Departament d’Educació amb 151 obres/ a centres educatius per valor total de 26,7 milions d’euros, vinculats als fons Next Generation. En aquest sentit, la Cambra de Contractistes d'Obra ha advertit que la reactivació econòmica de la Xina podria tibar la demanda de materials de la construcció, com ara l’acer, el coure i l’alumini, i fer augmentar més els preus. Per tot plegat, els contractistes reclamen agilitat a l'hora de resoldre les sol·licituds de revisió extraordinària de preus perquè es puguin fer efectius els mecanismes d'adaptació de preus que van adoptar les administracions públiques.