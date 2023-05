El mes de gener passat, Brufau Arquitectura, estudi d'arquitectes amb serveis de promoció i rehabilitació immobiliària per compte propi, va adquirir un edifici residencial de caràcter històric del centre d'Igualada d'estil vernacle de finals del segle XIX. El propòsit de l'estudi és rehabilitar-lo i crear 4 habitatges personalitzats i dissenyats a mida per als futurs residents.

Per adquirir l'immoble i tirar endavant el projecte, Brufau Arquitectura requeria un finançament puntual que la banca tradicional no podia aportar per falta d'agilitat i flexibilitat en els terminis. De la mà de TQ Eurocredit, empresa especialitzada a dissenyar tota mena de solucions financeres de capital privat, va obtenir aquesta solució temporal de capital dins el termini de venciment de les arres, amb la rapidesa i creativitat necessàries per fer possible el projecte sobre aquest edifici emblemàtic de la capital de l'Anoia.

El projecte redactat per l'estudi d'arquitectura C4G Arquitectura-Barcelona S.L., transforma els 4 habitatges existents a habitatges que disposen d'ascensor accessible i amb accés directe a l'interior de cada habitatge, plaça d'aparcament independent i nova distribució i instal·lacions adaptades a les normes d'habitabilitat, accessibilitat i codi tècnic de l'edificació vigents, obtenint uns habitatges moderns que respecten la façana existent al Passeig Verdaguer, i on es transforma la façana a un pati d'illa oferint les màximes obertures a l'orientació sud d'aquesta, on es pot gaudir de grans terrasses a cada habitatge.