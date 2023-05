La Cambra de Comerç de Catalunya alerta que la sequera que colpeja des de fa mesos Catalunya amenaça de disparar el preu dels aliments, especialment el dels frescos. El grau de duresa de les restriccions d’aigua que acabi adoptant el Govern i l’impacte que això tingui sobre els productes seran determinants per compensar, o no, la prevista baixada de costos generals per als productors.

Així ho ha avisat la presidenta de l’entitat empresarial, Mònica Roca, en la presentació aquest dimecres del seu informe de conjuntura, en el qual també millora les seves previsions de creixement de l’economia catalana per al 2024. Actualment estima que el PIB tanqui aquest any amb una alça de l’1,8% i per a l’any que ve s’accelerarà fins al 2%. La Cambra ha realitzat un balanç preliminar de l’efecte de la rebaixa de l’IVA de determinats aliments essencials per part del Govern, que aquest maig compleix el seu cinquè mes de vigència amb els preus encara disparats. «Si el Govern no hagués aplicat aquesta mesura, els preus haurien pujat més, però és una mesura puntual i té la capacitat de baixar els preus que té», ha comentat el cap de gabinet d’estudis econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira. També ha remarcat l’efecte regressiu de l’esmentada mesura, que altres institucions, com Esade, ja han taxat en estalvis més elevats per a les llars amb més capacitat adquisitiva. Aquests deixen de gastar uns 85 euros anuals amb la mesura, davant els 35 euros de les famílies que van menys folgades. Baixa l’atur, pugen els salaris La Cambra també inclou en el seu balanç de conjuntura estimacions sobre l’evolució de l’ocupació, l’atur i l’estat actual dels salaris. Rovira ha destacat que els últims acords aconseguits pels sindicats via negociació col·lectiva estan cobrint part de l’augment del cost de la vida de les nòmines. Si bé l’increment mitjà firmat en convenis col·lectius se situa en el 3,1%, segons les últimes dades del Ministeri de Treball, els nous convenis es firmen al 4,8%, una xifra actualment per sobre de l’IPC mitjà. Des de la Cambra esperen que aquesta tendència alcista dels salaris, després d’un 2022 de greu pèrdua de poder adquisitiu per a la majoria de treballadors, es mantingui i aquesta mitjana del 3,1% augmenti substancialment. No obstant, també han advertit que a Europa estan apujant més els salaris i això pot guiar la política monetària del BCE, endurint la pujada de tipus d’interès. La Cambra, en la línia d’altres organismes i el Govern, preveu que l’ocupació continuï creixent en els pròxims mesos i estima que la taxa d’atur a Catalunya tancarà el 2023 en el 9,2% –actualment està en el 10,4%–. I continuarà baixant durant el 2024 fins al 8,9%.