Catalunya tanca el mes d'abril amb 3,67 milions de treballadors cotitzant a la Seguretat Social, la xifra més alta de la sèrie històrica del mes. L'impuls de la Setmana Santa ha ajudat a generar 38.626 feines (+1,06%) més que al març i a apuntalar el tercer increment mensual consecutiu. L'afiliació ja supera en 113.627 empleats més (+3,19%) les xifres del 2022 i arrossega dos anys d'augments interanuals. L'atur també ha continuat en una dinàmica positiva per tercer mes amb una reducció de 9.506 persones a les llistes dels serveis d'ocupació en comparació al març (-2,73%), deixant el total en 338.795, el més baix des del 2008, quan hi havia 299.387 desocupats. En comparació amb l'abril del 2022, hi ha 25.900 aturats menys (-7,10%).

Després del sotrac dels primers mesos d'hivern, el món del treball acostuma a repuntar a la primavera. Aquest és un comportament habitual a l'abril, en què l'atur sol caure: així ho ha fet des de 1996, amb l'excepció dels anys 2008, 2009 i 2020, marcats per fortes crisis. De la mateixa manera, les afiliacions han batut un rècord en aquest mes amb 3.675.730 empleats que cotitzen a Catalunya, la xifra més alta de la sèrie històrica que s'inicia el 2004. L'afiliació ha crescut en aquest mes en els últims 19 anys, a excepció del 2009, en plena crisi financera, i del 2020, just després de l'esclat de la pandèmia de covid. De fet, l'increment de 33.000 llocs de treball nous d'aquest mes és el més alt de la sèrie en xifres absolutes. El mercat laboral català ha anotat descensos a les llistes dels serveis d'ocupació a totes les demarcacions del país. Amb relació al març, la desocupació ha caigut amb més força a Girona, amb un descens del 4,66% i a Tarragona, on ha baixat un 4,17%. També s'han registrat menys aturats a Lleida (-2,76%) i a Barcelona (-2,25%). Si es compara, però, amb els registres del 2022, lidera el descens de l'atur Lleida (-15,76%) i Girona (-10,47%). En tercer lloc, se situa Tarragona (-10,09%) i, per últim, Barcelona (-5,49%). L'Estat bat rècords a l'abril A l'Estat, el nombre de persones registrades a les llistes d'ocupació es va reduir en 73.890 persones (-2,58%) en comparació amb el març. El total de desocupats ha baixat dels 2,8 milions per primer cop en aquest mes des del 2008. Respecte l'abril del 2022, l'atur va caure en 234.133 persones (-7,75%). El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 238.436 persones a l'abril a l'Estat i va superar els 20,6 milions per primer cop. És el millor abril des que hi ha registres i tanca un quadrimestre en el qual s'han sumat 420.301 ocupats, el millor inici d'any de la sèrie històrica. L'atur cau a totes les comunitats L'atur ha baixat a totes les comunitats autònomes durant el mes d'abril. Catalunya va registrar la segona disminució més pronunciada de l'Estat, per darrere de la reducció d'atur d'Andalusia (-20.551). En canvi, en percentatge, va ser la desena comunitat amb més reducció de l'atur. De la mateixa manera, també es va situar en la part més alta de la llista d'increments absoluts de treballadors donats d'alta, per darrere de les Illes Balears (58.832) i d'Andalusia (52.499). En canvi, en termes relatius va ser el setè territori amb més creixement d'ocupació i es va situar lleugerament per sota de la mitjana estatal (1,17%). Un any després de l'entrada en vigor de la reforma laboral, el 48,95% de nous contractes firmats a l'abril van ser indefinits. El sector serveis nota un descens de 7.200 aturats El sector serveis, que concentra la contractació turística típica de les vacances de Pasqua, ha notat un descens de 7.200 persones en comparació amb el març. D'altra banda, l'atur també ha baixat a sectors com la indústria (-980 persones), la construcció (-389) o l'agricultura (-227) , que no estan directament relacionats amb la Setmana Santa. També s'han registrat menys desocupats sense feina anterior (-665). Un 48% de contractes indefinits Un any després de l'entrada en vigor de la reforma laboral es noten els efectes en la contractació, amb menys signatures però més treballadors amb contracte indefinit, que representen el 48,95% del total. En aquesta categoria s'hi inclouen els treballadors fixos discontinus, que s'activen i es desactiven al llarg de l'any. En aquest mes, doncs, s'han signat 184.473 contractes a Catalunya, un 12,3% menys que fa un any. En els últims trenta dies també s'ha notat un descens de -36.427 firmes (-16,49%). Durant el mes d'abril els contractes indefinits han baixat dels 100.000 fins als 90.305, el que representa un 10% menys que el mes anterior, un canvi respecte de l'augment del març. D'aquesta manera, el total de contractes s'allunya dels màxims de més de 130.000 firmes indefinides de finals d'estiu. Des de l'inici del 2023, s'han firmat 355.943 contractes indefinits, el 46,5% del total. En relació a l'abril del 2022, el mes en el qual va entrar en vigor la simplificació de contractes de la reforma laboral, la contractació indefinida cau (-16,2%) amb 17.506 signatures menys, i trenca la dinàmica d'increments de l'últim any. Els contractes temporals han notat una caiguda del 16,7% en un any, amb 18.921 firmes menys, fins als 94.168 de l'abril. Un 16% de contractes indefinits menys La tendència coincideix amb el conjunt de l'Estat, on s'han signat 1.157.316 contractes, dels quals 530.537 (45,8%) han estat indefinits. A Espanya s'han signat 168.109 contractes indefinits menys que l'any passat (-24%). Una xifra similar al descens de temporals que ha sigut de 124.668 firmes, un 16,59% menys. Segons el ministeri de Seguretat Social, en aquest any s'aprecia més estabilitat al mercat laboral perquè el percentatge d'afiliats amb contracte temporal retrocedeix fins al mínim històric del 14%, menys de la meitat que abans de la reforma laboral. En el cas dels menors de 30 anys, la temporalitat ha passat del 53% al 21%. En conjunt, hi ha 2,9 milions d'afiliats més amb contracte indefinit que el desembre del 2021, últim mes abans de l'entrada en vigor de la reforma.