L’atur a la Catalunya central es redueix de 500 persones durant el mes d’abril

El mes d’abril es va tancar a les comarques de la Catalunya central amb un total de 23.670 persones registrades a l’atur, el que suposa 500 persones menys que el mes de març i 1.898 menys que un any enrere. En termes percentuals, la disminució ha estat del 2,07 intermensual i del 7,42% interanual. En el primer cas, la caiguda de l’atur al territori ha estat inferior a la registrada al conjunt de Catalunya (-2,73%), però ha estat superior en termes interanuals (a Catalunya va ser del 7,1%).

Per comarques, l’atur ha baixat a totes respecte del mes de març excepte a la Cerdanya, on l’abril va augmentar l’1,16%. El major descens va tenir lloc al Solsonès, amb el -5,52%. En la resta de comarques, el descens va estar per sota de la mitjana nacional. A l’Anoia (-2,27%), al Berguedà (-2,31%) i a l’Alt Urgell, el descens va ser similar i va ser inferior a la mitjana al Bages (-1,46%) i al Moianès (-0,36%).

En termes interanuals, el descens va ser significatiu a totes les comarques, especialment a la Cerdanya (-15,86%). També al Baix Llobregat Nord (-9,94%), Berguedà (-8,49%), al Solsonès (-8,55%), a l’Alt Urgell (-7,31%) i al Bages (-7,23%) la retallada va ser superior a la mitjana catalana. L’atur només va pujar el mes d’abril respecte de l’abril del 2022 al Moianès (2,05%). De fet, és el quart mes consecutiu que l’atur puja en termes interanuals al Moianès, on el nombre absolut d’aturats se situa en registres similars als de meitats del 2021, encara amb l’efecte recent de la pandèmia.

En termes generals, Catalunya va registrar a l’abril 3.675.730 afiliats a la Seguretat Social, 38.626 més que al març, 113.627 més que fa un any i la xifra més alta de tota la sèrie històrica, a més de les dades d’atur més baixes per a un mes d’abril des del 2008.

Del total d’aturats registrats a Catalunya, 194.175 són dones i 144.620 homes, mentre que els aturats menors de 25 anys són 20.195, un 11,6% menys que al març i un 8,9% menys respecte a fa un any. La major part de persones aturades registrades segueix concentrant-se en el sector serveis, 244.107, que també va registrar el descens més gran d’aturats a l’abril, 7.245.

Tots els sectors d’activitat van registra descensos: la indústria va baixar a 980 desocupats, fins a 37.567; la caiguda d’aturats a la construcció va ser de 389 persones, fins a les 25.970, mentre que a l’agricultura l’atur va baixar en 227 persones, fins als 5.870. El col·lectiu de sense feina anterior va baixar a l’abril en 665 persones, fins als 25.281 desocupats.

En roda de premsa, el conseller de Treball, Roger Torrent, va destacar ahir la «robustesa i la fortalesa» del mercat laboral català a més de la «confiança» que reflecteix. «Aquest país ha recuperat la confiança en si mateix», va dir Torrent, que va assegurar que aquestes bones dades no es poden atribuir només a la conjuntura de la Setmana Santa, sinó a corrents «més de fons», com ara les polítiques de reindustrialització que s’estan implementant.

El nombre de contractes formalitzats a l’abril va ser de 184.473, el 49%, indefinits, i el 51% restants, temporals, mentre que el nombre total de fixos discontinus que van formalitzar un contracte al mes d’abril va ser superior a 25.000 persones.

CCOO va celebrar la millora en l’estabilitat del mercat de treball, però va insistit que el context econòmic exigeix millores salarials per mantenir la demanda i el desbloqueig de la negociació col·lectiva. També la UGT va reclamar un augment dels salaris d’acord amb la inflació i els beneficis empresarials i un salari mínim de referència català (1.319 euros amb 14 pagues).