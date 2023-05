L'economia catalana es va accelerar el primer trimestre amb una alça de l'1,2%

L'economia catalana es va accelerar el primer trimestre, amb una alça intertrimestral de l'1,2%, segons l'estimació de l'avanç que elabora el Idescat i recull la 'Nota de Conjuntura Econòmica' de la Conselleria de Economia.

Aquest ritme de creixement està molt per sobre de la mitjana de l'entorn i de la mitjana espanyola, situada en el 0,5%. Aquesta tendència s'atribueix "a la menor tensió en la crisi energètica i la millora dels colls d'ampolla" de subministraments.

Destaca la favorable evolució del mercat laboral i de les exportacions de béns i serveis i, especialment del turisme. La variació interanual del producte interior brut (PIB) català se situa en el 3%, per sota de la mitjana espanyola del 3,8%, que Economia atribueix a la revisió la baixa que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va fer del PIB trimestral el 2022.

Malgrat l'evolució positiva, el context econòmic manté "riscos importants, com la persistència de la inflació i les fortes pujades dels tipus d'interès". En tot cas, s'ha reduït la tensió de la crisi energètica i una millora en els desajustaments de les cadenes de subministraments globals.

El dels serveis és el sector que creix amb major dinamisme, amb el 3,1% i acumula gairebé dos anys de forta recuperació. De totes maneres, el ritme s'ha desaccelerat en comparació amb el 2022, també perquè alguns factors d'impuls com la recuperació postpandèmia del turisme i de serveis vinculats han perdut intensitat a mesura que les xifres es normalitzaven.

Per subsectors, el creixement dels serveis continua sent molt generalitzat, però destaca especialment el dinamisme de les activitats tecnològiques i dels serveis professionals, i, en menor mesura, l'hostaleria i la restauració. Per contra, els serveis que no són de mercat (com l'administració pública, l'educació o la sanitat) mostren una evolució més moderada, segons aquest avanç.

Turisme estranger

Dins dels serveis, el turisme estranger, en els últims mesos ha seguit amb un creixement significatiu. Per part seva, el sector industrial registra una pujada considerable, amb un increment interanual d'un 3,7%, després de la caigudes de finals de l'any passat. Ha contribuït a la millora la reducció dels problemes d'aprovisionament a escala global.

A més, el bon comportament de les exportacions de béns durant els últims mesos -tot i el ritme més lent en el comerç a escala global-, ha contribuït a reforçar el sector industrial. En total, les dades apunten al fet que l'evolució per subsectors continua sent desigual, amb augments notables en la farmacèutica, la maquinària i el material de transport, i amb descensos en branques com el tèxtil o la química.

El primer trimestre de 2023 el creixement en la construcció se situa en un 4,5% interanual (per sobre del 3,2% interanual del trimestre anterior), però el context d'alça en els costos financers afecta a les seves perspectives.

I el sector agrari segueix molt afectat per l'augment dels preus dels consums intermedis i per la sequera, i registra una forta caiguda (-10,2% interanual) després de la reculada de 2022 (-13,9%).