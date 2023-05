La patronal catalana de la petita i mitjana empresa Pimec ha demanat aquest divendres, en un manifest, que el Govern implementi urgentment un pla d'ajudes directes i crèdits a les empreses afectades per la sequera, destinat a preservar el teixit productiu.

"Si no implementem aquesta solució, es perdrà una part important del teixit productiu que no tornarà", ha assegurat el president de Pimec, Antonio Cañete, a la presentació que la patronal ha fet aquest matí del manifest "Economia, aigua i futur".

Amb la publicació del manifest, presentat aquest divendres al Dipòsit del Rei Martí de Barcelona, la patronal pretén oferir 18 propostes "per solucionar el problema de l'aigua", iniciatives que provenen del debat i "l'acord de tots els sectors econòmics", ha assegurat Cañete.

L'acte ha tingut la participació de Mireia Cammany, vicepresidenta de Pimec; David Coll, president de Pimec Agroalimentària; Isabel Galobardes, presidenta de Pimec Turisme; Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central; Jordi Ciuraneta, president de Pimec Tarragona; Mercè Martínez, presidenta del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya; i Ramon Lletjós, president de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR).

El manifest demana "mirada llarga" i "anar més enllà de restriccions generals que no valoren l'impacte que tenen en l'activitat econòmica".

Inversió en infraestructures

Al marge del pla d'ajudes a les empreses més perjudicades, entre les 18 mesures que sol·licita la patronal -10 a curt termini i 8 a llarg-, els responsables de PIMEC que han participat en l'acte han destacat com a principal la necessària renovació de les infraestructures que condueixen l'aigua al llarg del territori.

"Calculem que pel mal estat de canonades es perd un 25% de l'aigua de Catalunya. Si arregléssim aquesta infraestructura, el pantà de Sau estaria ple. Però com que les canonades estan sota terra, no donen vots, i es prioritza fer rotondes que solucionar aquesta qüestió", ha assegurat a la presentació del manifest Ramón Lletjós, president de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR).

En l'àmbit d'infraestructures, Pimec assegura que la manca de les mateixes no és d'aquesta crisi, ja que ve d'abans, i lamenta que, malgrat que els sectors econòmics van donar l'alerta, l'administració "no ha fet els deures".

Taula de l'aigua

Després de més inversió en infraestructures de conducció d'aigua, el manifest fa una altra petició destacada per al curt termini: la creació d'una Taula de l'Aigua on estarien presents l'administració, els usuaris i les empreses del sector i que tindria com a objectiu establir les bases del futur Pacte Nacional de l'Aigua, així com fiscalitzar-ne el compliment.

A més, PIMEC demana que les empreses més castigades per la sequera es puguin beneficiar de moratòries en el pagament d'impostos de caràcter societari.

Una altra mesura proposada per la patronal és que les restriccions s'apliquin a les empreses en proporció al seu historial de consum d'aigua dels darrers anys, prioritzant les que han millorat l'eficiència d'ús dels recursos hídrics.

Per al llarg termini, Pimec demana al Govern que estableixi programes de suport i foment de l'eficiència en l'ús de l'aigua a tots els sectors, amb una durada mínima de 10 anys.

Els avellaners i empreses de jardineria, en perill

Pel que fa al perill que comporta l'actual situació per a les empreses, el president de l'Associació Catalana de Comunitats de Regants, Ramon Lletjós, ha pronosticat que aquest any els avellaners de la zona de Tarragona no es podran regar, que moriran per aquesta causa, que caldrà arrencar-los i que aquesta activitat econòmica morirà perquè la fa gent gran no voldrà començar-la una altra vegada.

En el mateix sentit, Antonio Cañete ha advertit que la restricció al reg suposa un risc per a les empreses de jardineria i ornamentació: "Són més de 25.000 empleats a Catalunya que ara mateix estan en risc de perdre la feina", ha incidit.

Cañete ha anunciat que ara l'entitat començarà una agenda de reunions amb les administracions competents per traslladar-los en els propers dies les seves propostes.