Aquest dijous es va presentar una nova edició de l’ExpoBages, en què es repeteix la fórmula de Tecnobages, que cada cop està agafant més protagonisme. Aquella idea peregrina que el 2019 va començar com una prova pilot, avui pren substantivitat dins la fira sectorial més important de la Catalunya central.

120 estands i 1.700 metres lineals que s’ompliran d’activitat els dies 20 i 21 de maig, però que per la rellevància que té Tecnobages s’anticipen amb jornades professionals els dies 18 i 19. I quan dic jornades professionals és perquè s’ha pogut unir alguns dels actes que s’havien de dur a terme dins la Mobile Week (que encara no té data de celebració) amb la pròpia dinàmica de TecnoBages.

Aquest any l’espai central de la fira serà a la plaça de Sant Domènec, amb un disseny innovador i diferent amb la intenció de sorprendre el visitant d’aquesta fira.

La comissió de treball, juntament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament i de Fira de Manresa, s’ho ha pres molt seriosament i estic convençuda que no decebrà gens ni mica.

També serà una ocasió per tal que tots els candidats i candidates de Manresa facin campanya. A una setmana de les eleccions, no poden perdre aquesta oportunitat. És aquí on les candidatures podran copsar la importància de la capitalitat i de sentiment que la ciutat té atractius. Perquè els que liderem institucions sempre pensem el mateix, que si els lideratges són forts, Manresa com a capital de la Catalunya central és imbatible.

Ja hem vist que, en els primers debats electorals, la poca falta de consens entre els partits sobre model de ciutat i infraestructures. Haurem d’esperar a llegir tots els programes electorals per veure quin model de capitalitat proposen cada un d’ells.

Ara bé, cert és que a falta de 20 dies per la contesa electoral, la ciutat bull de propostes de transformació anunciades pels candidats i candidates. De moment, però, s’ha de gestionar de forma urgent tots els ajuts que l’Ajuntament ha rebut per transformar l’Anònima, la Fàbrica Nova, els itineraris turístics, el Museu del Barroc... totes elles molt lligades a l’entorn del Centre Històric, que tampoc crea consensos entre les diferents formacions polítiques. Pobre Centre Històric, no hi ha cap indret que faci goig, cada dia més decadent, tot i que les propostes gastronòmiques fan que els caps de setmana (bé, jo diria des dels dijous al vespre) hi hagi una afluència important de públic. I és que només falta posar-se al bell mig de la plaça Major per veure que el barri té molt potencial (bé, a part de l’edifici municipal de la plaça Major, 5, que hi grinyola molt). Haurem d’esperar un altre mandat per tal que s’hi posin els calés necessaris per fer-lo digne!

És per això que quan s’organitzen esdeveniments com l’ExpoBages costa molt fer arribar activitat fins la plaça Major, tot i els intents de dinamització constant que es proposen des de tots els estaments de ciutat. El Down Town , tal com un il·lustre manresà em va comentar un dia, podria ser la joia de la corona, però s’hi ha de fer una intervenció consensuada i urgent.

No vull deixar de mencionar que aquesta setmana s’ha fet la Fira de l’Ocupació, impulsada conjuntament per la Cambra de Manresa i ProManresa, i tot i que hi han passat més de 550 persones, i que la satisfacció de les empreses era molt alta (per tant, tot un èxit!), no s’han cobert tots els llocs de treball. Vol dir que les nostres empreses necessiten persones per treballar i que no en troben. Per tant, imagineu si Manresa i per tant el Bages tinguessin infraestructures adequades a la mobilitat que genera una economia viva, i no solament amb Barcelona, sinó també amb Lleida, o una mobilitat sostenible intercomarcal, les possibilitats de creixement de la nostra comarca serien més importants. Només per anar-hi pensant, ara que és moment de reflexions i de incloure propostes en els programes electorals.

Bon cap de setmana de fira.