La sisena edició del Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa ha suposat un rècord de participació. S’hi han inscrit vint-i-sis empreses i col·legis professionals, a més d’associacions d’estudiantat i altres entitats universitàries.

La jornada es va fer el dia 3 de maig al pati i pista poliesportiva de la UPC Manresa per poder aglutinar les empreses. El director de la UPC, Pere Palà, va obrir la fira i a continuació les associacions Dynamics UPC Manresa i Synergy Racing Team van explicar els seus projectes a les empreses.

La fira va estar oberta a l’estudiantat, personal investigador i tècnics de 12 a 14 h i de 15 a 17 h. De les 14 h a les 15 h es va habilitar un espai per fer un dinar networking per a les empreses.

El Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa ofereix l'oportunitat de ser un punt de trobada entre la universitat i empreses, tant de la Catalunya Central com de la resta del territori.

La jornada s'adreça especialment a l’estudiantat, principalment als de tercer i quart curs, que així poen conèixer de primera mà quines són les sortides professionals que ofereixen empreses en els sectors vinculats als seus àmbits d’estudi, a quines els interessa més fer les pràctiques i establir-ne el primer contacte.

La jornada, com en edicions anteriors, també va tenir la participació de personal investigador i tècnics, , i les empreses van disposar de carpes informatives on s’establia els contactes i on les empreses oferien una visió global de les companyies.

L'edició d'enguany ha tingut la participació de les empreses i col·legis professionals: AMES, Applus IDIADA, AUSA, Avinent, BTECH, Circontrol, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa (CETIM), Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears, Deister Software, DENSO, DOGA, DRAXTON, Eurecat, GEDIA, Ingedetec, INSTOP, MASATS, Maxion Wheels, MECVIL, OLIVA TORRAS, REMCO, Technip Energies, Top Cable, UVE, Vandemoortele i Vera. També ha comptat amb la col·laboració de:

DAM, Dynamics UPC Manresa, Synergy Racing Team, UPCAlumni i personal de l'àrea de gestió acadèmica de la UPC Manresa que ha informat sobre els convenis de pràctiques amb les empreses.