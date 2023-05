El Codi de Bones Pràctiques (CBP), a què s'han acollit voluntàriament moltes de les entitats bancàries, pot ser un salvavides per als hipotecats que, de manera circumstancial, tenen dificultats per fer front als pagaments mensuals del seu préstec, segons recorda el Banc d'Espanya.

Aquest recurs va ser creat per la màxima entitat bancària del país per protegir els hipotecats al llarg de la durada d'una hipoteca, temps durant el qual les seves circumstàncies econòmiques poden variar substancialment, i contempla una sèrie de mesures que els bancs hauran d'oferir a qui la hipoteca els ofegui: una reestructuració del deute o bé oferir al deutor una quitança de forma voluntària. En cas que el banc no presenti cap d'aquestes alternatives, l'hipotecat podrà demanar una dació en pagament per resoldre el que deu.

Un hipotecat, després de comprovar que l'entitat financera amb qui té contractat el préstec a la llista oficial de la web del Banc d'Espanya, haurà de complir els següents requisits per beneficiar-se d'aquesta mesura d'alleujament: que la garantia del préstec hipotecari sigui l'habitatge habitual del deutor, que el preu de l'habitatge hipotecat sigui menor de 300.000 euros, que no superi l'anomenat llindar d'exclusió.

El Codi de Bones Pràctiques afecta préstecs hipotecaris anteriors al 31 de desembre del 2022 i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre del 2024.