Pimec alerta que 5 pimes tanquen cada dia mentre l'Ibex dispara un 35% els seus beneficis

Pimec ha alertat que mentre 1.937 pimes catalanes van tancar durant el 2022, una mesura de més cinc al dia, les corporacions de l'Ibex 35 han augmentat els seus beneficis bruts un 35%. “Les pimes, en termes generals i especialment les més petites, no tenen ni des de lluny aquests resultats. És injust parlar de beneficis empresarials i posar en el mateix sac a pimes i a grans empreses”, ha defensat el president de Pimec, Antoni Cañete, després de l'assemblea general de la patronal celebrada aquest dimarts.

En un moment en el qual des dels sindicats i part del Govern s'ha assenyalat a les empreses d'estar aconseguint uns beneficis rècord a costa d'alimentar l'espiral de preus, des de la patronal de les pimes catalanes han volgut marcar distància. “No totes les empreses estan tenint uns beneficis extraordinaris Els marges no són comparables. Volem aclarir-ho”, ha declarat Cañete.

L'entitat empresarial ha argumentat que la “posició dominant” i les “rendes excessives” d'unes poques companyies, en qüestions com la capacitat de traslladar augment de costos a preus, està dificultant la supervivència de les més petites. El 2022 va tancar amb el major nombre de societats dissoltes a Catalunya des del 2016, segons les últimes dades de l'INE. Aquestes mateixes dades revelen que un total de 18.977 noves societats mercantils van ser constituïdes, 10 vegades més que les liquidades.

Pimec ha presentat els seus comptes de l'exercici 2022 i continua creixent en nombre de socis, a tenor d'un 3% durant l'últim any, fins a un total de 144.000 associats. L'entitat empresarial presidida per Antoni Cañete, malgrat un to de prudència quant als marges de beneficis de les pimes, ha tret pit de la salut “extraordinària” dels comptes de la patronal catalana.

L'entitat ha tancat l'exercici amb uns ingressos de 21,9 milions d'euros i un resultat positiu de gairebé 600.000 euros, el 19% més del previst. Sis de cada 10 euros que va ingressar Pimec van ser o bé de quotes dels seus socis o bé de servei cobrat als socis. “Som l'entitat empresarial amb una major activitat”, ha reivindicat Cañete.

L'entitat empresarial ha confirmat en assemblea i per unanimitat els seus comptes, sobre la base de les quals pujarà el sou als seus 220 empleats d'estructura en un 3%. En el cas del personal directiu, aquest 3% es divideix en un 2% base i un altre punt addicional en funció d'objectius de productivitat. El mateix criteri aplicat durant l'any passat.

Pimec creix en associats i cada vegada negocia un nombre major de convenis col·lectius, fins al punt que ha duplicat la seva presència en les taules de negociació (832 en tota Catalunya), ja sigui perquè es negocien més convenis, ja sigui perquè Pimec ha reforçat la seva presència en els ja existents.

Si bé també lamenta la seva absència en les grans taules de diàleg social a nivell estatal. “Espanya no culminarà la seva transició democràtica fins que les pimes no tinguin veu pròpia en el diàleg social”, ha reiterat Cañete en la trobada posterior amb periodistes.

El mateix dia que CCOO ha donat la seva ‘sí’ definitiu a l'acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva (AENC), que interpel·la a patronals i sindicats a pujar sous un 10% fins al 2025 (4% en 2023 i 3% en 2024 i 2025), Pimec ha criticat que cap representant de les petites i mitjanes empreses estigués en aquesta taula. Si bé ha valorat que "tot el que es faci dins de la concertació és bo".

Conpymes, l'organització a nivell estatal que han impulsat des de Pimec, no va ser convidada a aquesta concertació. Actualment té dos recursos interposats, un davant el Tribunal Suprem i un altre davant l'Audiència Nacional, per a exigir al Govern que li reconegui la condició de "agent social més representatiu", la qual cosa li obrirà les portes a, entre altres, negociar reformes com la laboral o la de les pensions.