Una setantena de pagesos, amb tractors i vehicles, s'han concentrat aquest dimarts davant la seu estatal d'Hisenda a Vic per exigir al Govern espanyol mesures urgents per pal·liar la sequera i garantir la viabilitat de les explotacions. Unió de Pagesos (UP) ha convocat la protesta i s'ha fet de forma simultània a Vic, Lleida, Girona i Tarragona. Afirmen que les pluges dels últims dies són "insuficients" i recorden que al Bages i l'Anoia, per exemple, es perdran el 100% de la collita de blat i el 90% del cereal en general. També han expressat el rebuig al nou Quadern integrat d'explotació que els ha "imposat" l'Estat i que els comportarà més burocràcia. En senyal de protesta, han omplert l'accés de l'edifici amb papers trinxats.

El sector primari viu amb molta preocupació l'episodi de sequera per les conseqüències que tindrà en les explotacions. El coordinador d'UP a Osona, Oriol Rovira, ha alertat que les últims pluges no són suficients per revertir la situació. "Per als cereals que no hagin espigat podran produir una mica més, entorn del 10%, però a la comarca hi haurà fins a un 80% de pèrdues, que continuen essent molt elevades". De retruc, els ramaders hauran de dedicar moltes més parcel·les per conrear farratges i també n'hauran de comprar.

La responsable de Medi rural i polítiques de muntanya del sindicat, Raquel Serrat, ha demanat enfocar la sequera com "un problema de país": "Si plou a les capçaleres dels rius, afavoreix les pastures d'allà i una mica als pantans, però a la Catalunya Central no els repercuteix en res i continuaran perdent la collita, cal una visió de país".

És per això que reclamen a les administracions mesures urgents, com ara ajuts directes, bonificacions en impostos i obres d'emergència per garantir l'aigua que necessiten per tirar endavant les plantacions de conreus i l'activitat ramadera. En l'àmbit de gestió de l'aigua, exigeixen responsabilitats i es mostren molt crítics amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) per haver permès a les centrals hidroelèctriques buidar els pantans per generar electricitat.

La protesta, que es repetirà a Saragossa el 16 de maig, arriba després que l'Estat "no donés cap resposta" al paquet de mesures que el sindicat li va presentar a través de la seva coordinadora estatal d'Unió d'Unions.

Alerten d'un excés de burocràcia amb el nou quadern integrat

UP també rebutja la implantació del nou Quadern integrat d'explotació que els ha "imposat" el Ministeri d'Agricultura a partir de l'1 de setembre d'enguany. Serrat denuncia que el Govern espanyol no té suficients mitjans per implantar-ho i reclamen que s'endarrereixi i es faci de forma esglaonada començant per les empreses grans, seguit de les mitjans i després les petites. "La majoria d'explotacions familiar entraríem el 2028, hi hauria un marge de temps per adaptar-nos tècnicament i amb formació", ha dit. En aquest sentit, creu que la proposta de moratòria de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, per a inicis del 2026 no és suficient i que cal anar més enllà.