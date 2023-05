Aqualia ha estat reconeguda com a “Millor Empresa d'Aigua de l'Any” (Water Company of the Year), als Global Water Awards 2023, premis que atorga la plataforma de comunicació britànica Global Water Intelligence (GWI) i que són coneguts com els ”Óscar de l'aigua". L'empresa ha estat mereixedora del primer premi en pugna amb les altres tres prestigioses companyies internacionals nominades: Veolia, Aegea Saneamento, i Almar Water Solutions. El reconeixement distingeix "la companyia amb la contribució més significativa al desenvolupament del sector del aigua internacional a l'any 2022”.

El jurat, format per tots els subscriptors a nivell mundial de la publicació Global Water Intelligence, ha valorat especialment els èxits financers, comercials i en sostenibilitat de la companyia el 2022, com l'obtenció del crèdit verd per part d'un consorci d'entitats bancàries liderades per Caixabank per import de 1.100 milions d'euros, el pla integral d'eficiència energètica i la reducció d'emissions en l'àmbit del Pla Estratègic de Sostenibilitat o la renovació del més del 90 % de les concessions a Espanya juntament amb els nous contractes i adquisicions en Geòrgia, França, Colòmbia o Aràbia Saudita.

A més, el projecte de la planta d'Abu Rawash, executat per Aqualia al Caire (Egipte), va resultar finalista en la categoria a “Millor Depuradora de l'Any” (Wastewater Company of the Year). Aquesta instal·lació, que tracta 1,6 milions de metres cúbics d'aigües residuals al dia i proveeix més de 9 milions de persones, va ser nominada per contribuir a la descontaminació del riu Nil, i ser un dels vectors de desenvolupament més importants del tercer país més poblat dÀfrica.

Cimera Mundial de l'Aigua

Els Global Water Awards 2023 han estat desvetllats durant el sopar de gala del Global Water Summit, que se celebra a Berlín (Alemanya) aquesta setmana, l'esdeveniment referent a nivell mundial per a la indústria de l'aigua, que aplega 850 dels protagonistes més destacats de la gestió de l'aigua a nivell mundial, entre directius de les principals operadores i altres entitats del sector, així com representants de les administracions públiques.

Arquitectura i enginyeria es conjuguen en femení

Aqualia ha tingut una destacada participació al programa tècnic del Congrés. Guillermo Moya, director de l'Àrea Europa, i José Enrique Bofill, director de l'Àrea MENA-Àsia, van participar al panell plenari Water leadership panell ia la taula rodona The future of SDG6 finance, respectivament. En aquestes sessions els directius van poder debatre sobre temes estratègics i de gestió global sostenible de l'aigua.

Per la seva banda, Zouhayr Arbib, cap d'àrea de Sostenibilitat del departament d'R+D, va moderar una taula rodona sobre el tractament d'aigües residuals a petites i mitjanes poblacions i els Country Managers Javier Sierra (Egipte) i Javier Díaz (Aràbia Saudita) van liderar les taules rodones enfocades a les possibilitats de negoci als seus respectius països.