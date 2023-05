El sector de la salut mental i l’autonomia personal genera el 3,79% del PIB català

El sector empresarial de la salut mental, de l’autonomia personal i de suport a les persones amb dependència genera el 3,79% del Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya, segons un estudi del Departament d’Empresa i Treball. L’informe assegura que 772 firmes es dediquen a aquesta activitat al país, amb una facturació conjunta de 9.244 milions d’euros. El sector ocupa 62.104 persones. Les dades també mostren que un 82% del total de les empreses són pimes i que es tracta d’un sector «jove i en creixement», ja que la meitat de les companyies es van constituir entre el 2000 i el 2020. L’última vegada que s’havien quantificat va ser el 2017, i en aquest període s’han triplicat. La facturació s’ha multiplicat per sis.

Per segments de negoci, el 68% del total de les empreses catalanes són proveïdores de serveis de salut mental, autonomia personal i de suport a les persones amb dependència. La resta treballen en la indústria farmacèutica i complementària (15%), en la tecnologia mèdica (11%) i en la salut digital (6%).

En canvi, per volum de facturació, la indústria farmacèutica lidera el sector, amb gairebé la meitat del total (el 48% amb 4.457 milions d’euros), per davant de la salut digital (24%), els proveïdors de serveis (20%) i la tecnologia mèdica (8%).

A banda de les empreses, l’ecosistema català del sector també compta amb universitats, escoles de negoci i altres iniciatives de formació; fundacions i associacions; iniciatives públiques; centres TECNIO; organitzacions empresarials, i fires i congressos.

L’estudi també analitza tendències rellevants al sector, com ara el desenvolupament de solucions específiques amb noves tecnologies com la robòtica, la impressió 3D o les tecnologies immersives. També destaquen les tendències que se centren en el disseny de productes i entorns que puguin ser utilitzats per tothom independentment de l’edat, les que busquen la integració de serveis o les que centren l’atenció en la persona.