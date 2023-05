La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha avançat que el Consell de Ministres extraordinari sobre sequera d'aquest dijous "impulsarà" una inversió de "més de 22.000 milions d'euros" per a la millora de regadius i digitalització del cicle de l'aigua. Segons Calviño, l'impuls a la inversió dels més de 22.000 milions a la millora de regadius ha de permetre "seguir avançant en solucions estructurals per al millor aprofitament dels recursos hídrics i l'adaptació al canvi climàtic".

L'objectiu d'aquest Consell de Ministres, segons ha apuntat Calviño al IV Fòrum Expansión, també és "prestar un important suport financer a curt termini als agricultors i ramaders més afectats per la sequera i per la guerra d'Ucraïna".