El Departament d’Empresa i Treball, a través de l’Agència Catalana del Consum, ha obert 353 expedients sancionadors a grans tenidors per no oferir lloguer social des del gener del 2023, el 509% més que el 2022. Aquestes xifres són resultat del programa que va impulsar el Departament per garantir la protecció de les persones en situació d’emergència habitacional. “L'objectiu final no és sancionar sinó que es compleixi la llei”, ha apuntat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, aquest dijous al matí després d’una reunió de seguiment amb el director de Consum, Albert Melià. Des del 2019 s'han resolt 91 expedients sancionadors per uns 30.000 euros cadascun, una xifra que suma un total de 2.250.000 euros en sancions.

Fins ara, s’han cobrat una vintena d’expedients sancionats, uns 205.000 euros, molts d’ells processos no resolts on s’ha aplicat un descompte a l’import final. “S’ha de veure com evolucionen els 353 expedients oberts”, ha afirmat Torrent, que ha explicat que alguns estan en processos judicials, i un ha arribat al contenciós. “L’objectiu final no és recaptatori, és que s’ofereixi un lloguer social”, ha reiterat. El Govern destinarà 1.499.026 euros en els dos anys de durada del programa. El conseller d’Empresa i Treball ha afirmat que en el que va de 2023 s'han multiplicat per cinc les inspeccions de l'any anterior arribant a un total de 458 inspeccions gràcies a la contractació de 19 professionals dedicats a vetllar pel compliment del programa. En aquest sentit, Torrent ha valorat els resultats de "positius" i ha assegurat que seguiran treballant en la mateixa línia. Pel que fa al procés de tramitació, el director de Consum, Albert Melià, ha explicat que es tracta d’expedients ordinaris d’uns 12 mesos de durada que es poden allargar per al·legacions. La majoria de casos surten de l’Agència de l’Habitatge, que negocia amb els grans tenidors per exigir un lloguer social abans de ser expedientats. “Quan ens remeten que no es compleix la normativa, iniciem les actuacions nosaltres”, ha afegit Melià. “Estem en fase inicial, però estem segurs que el nombre d’expedients resolts s’incrementarà”, ha afegit Melià, que ha assenyalat que són 13 els grans tenidors que acaparen la majoria de les sancions. Fins ara, l’anonimat dels expedientats estava garantit, però a partir d’aquest mes de maig les resolucions es publicaran amb el nom dels infractors. El Programa té competències sobre als municipis de la demarcació de Barcelona a excepció de Barcelona i Manlleu. Actualment on hi ha més expedients sancionadors oberts és a l’Hospitalet de Llobregat, on n’hi ha 37. A Badalona n'hi ha 33; a Terrassa i Sabadell, 30; a Santa Coloma de Gramenet, 29; i a Mataró, 23.