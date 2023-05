L'economista Joseph Stiglitz ha estat guardonat aquest dijous amb el Premi Internacional Catalunya. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha destacat el "pragmatisme transformador" de l'economista, així com la seva "implicació" en la "voluntat transformadora i millora de l'economia i el món". "Més enllà de l'idealisme, Stiglitz ensenya com és possible contribuir a un món més just, pròsper, verd, feminista i, per tant, més lliure". En l'anunci del guardonat, el president també ha remarcat la lluita de l'economista estatunidenc contra les desigualtats i per la igualtat d'oportunitats.

"Aborda com les desigualtats no són inevitables, sinó una elecció i com l'economia avança millor si hi ha igualtat", ha afirmat Aragonès. El premi està dotat amb 80.000 euros i l'escultura 'La clau i la lletra' d'Antoni Tàpies, que s'atorga anualment a les persones que es considera que han contribuït de manera decisiva a desenvolupar valors culturals, científics o humans. La cerimònia d'entrega del premi serà el 22 de juny, segons ha anunciat Aragonès. En les darreres edicions, les guardonades van ser l'escriptora i periodista bielorussa Svetlana Aleksiévitx (2022), la filòsofa Judith Butler (2021); les doctores Dania El Mazloum i Anxhela Gradeci, la infermera Tijana Postic, i la doctora i investigadora Özlem Türeci (2020).