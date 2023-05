L'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya torna a pujar i tancar el mes al 3,9%, vuit dècimes més que al març, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els aliments són aquest abril un 12,2% més cars que en el mateix mes de l'any anterior, però moderen el seu ritme de pujades, ja que al març l'increment va ser del 14,6%. L'últim mes que van créixer menys va ser a l'agost, amb un 12,1%. La taxa mensual de la inflació a Catalunya és del 0,5%, igual que al març. A Espanya, l'IPC se situa en el 4,1%, vuit dècimes més que la del març, amb una inflació mensual del 0,6%.

La taxa d'inflació subjacent –que no inclou els preus de l'energia ni els aliments no elaborats- ha baixat fins al 6,6%, respecte al 7,5% del març. Segons les dades publicades per l'INE, l'augment de la inflació es deu principalment al fet que el preu de l'habitatge cau a menor ritme que fa un any, especialment perquè les reduccions en el que es paga per electricitat són menys intenses. Així, a l'abril el preu de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles se situa en el -9,2%, per sobre del -12,9% del mes anterior.

També contribueix a fer apujar els preus l'augment del transport, que si al març tenia una taxa del -5%, puja de cop fins al 0,5% positiu. L'increment es deu a la pujada dels preus dels carburants respecte al mateix mes de l'any passat.

El vestit i el calçat a Catalunya puja un 1,6% a l'abril, moderant l'increment respecte al març, quan la pujada anual va ser del 3,2%, i estirant a la baixa l'índex general. La inflació anual a les diverses demarcacions catalanes també puja: a Barcelona és del 3,9%, com a Girona, mentre que a Lleida se situa en el 4,5% i a Tarragona en el 3,5%.