La sisena fira del vi bagenc ViBa potencia les visites als cellers de la comarca

La sisena edició de la fira del vi del Bages ViBa de Manresa tornarà el cap de setmana del 27 de maig i fins al 5 de juny amb la intenció d'involucrar tots els agents vitivinícoles de la comarca, però també el sector agroalimentari, a més de les institucions i diversos espais del territori. La intenció de la nova edició és potenciar les visites als cellers bagencs per incentivar el coneixement de la riquesa vinícola i també patrimonial del Bages, segons han remarcat aquest divendres al migdia els organitzadors del certamen en la seva presentació al pati del Casino, espai que acollirà la gran festa final de la fira, el 5 de juny.

El primer cap de setmana, el protagonisme el tindran les visites guiades amb tast als cellers de la DO Pla de Bages, que ja aplega disset cellers. Serà, remarquen els promotors, "una gran oportunitat per conèixer els cellers de la Ruta del Vi de la DO, les persones que hi ha al capdavant i els seus vins".

El segon cap de setmana la fira es traslladarà al pati del Casino, on es podran conèixer els vins dels elaboradors locals, així com gaudir de productes gastronòmics del territori, com formatges, olis, embotits o pastissos. L'espai es dinamitzarà amb foodtrucks, activitats infantils i espectacle en directe. Com a prèvia de la gran festa final, el divendres dia 2 se celebrarà al mateix indret la Nit de Picapolls, on el protagonisme serà el vi d'aquesta varietat, que s'acompanyarà amb tastos gastronòmics de la comarca i música en directe. També durant els dies 3 i 4 de juny s'oferiran visites i itineraris guiats al patrimoni vitivinícola bagenc, per integrar el component turístic a la gran festa del vi de la Catalunya central, que l'any passat va aplegar 2.000 persones a l'espai firal del Casino i que va reunir unes 500 persones a les visites de patrimoni, als cellers, al sopar de la Fira ViBa i a la Nit de Picapolls.

Entre els dos caps de setmana festius, la fira proposa tastos de vins a botigues especialitzades, maridatges de cultura i vi i el sopar de la Fira ViBa, que es farà el dimecres 31 de maig, per primera vegada al pati de la Torre Lluvià, i on es podran tastar vins de varietats de vinya autòctones que s'estan recuperant en el marc del projecte que engloba l'Ajuntament de Manresa, la DO Pla de Bages i Ampans.

En l'entorn de la fira, se celebrarà també el cicle vi_suals, que a partir d'ara proposarà la creació d'una peça anual perquè es pugui acumular al llarg del temps una col·lecció que vinculi vi i territori. Així, enguany l'artista FMF pintarà un mur entre l'Avinguda Universitària i les Bases de Manresa, un mural d'art urbà que pretendrà ressaltar la identitat vinícola de la comarca. L'obra s'ha estat gestant els últims mesos comissariada per Marc DKO López i la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central.

Durant la presentació, l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, ha destacat la bona entesa entre cellers per promoure també una festa que ha de col·laborar a impulsar el Bages, després de la seva llarga història (truncada) vitivinícola, "una terra productora de vins també de qualitat". Aloy ha remarcat que la fira és una cirereta "a la bona feina que es fa tot l'any" al sector.

Agustí Comas, conseller de Turisme del Consell Comarcal del Bages, ha posat en valor la irradiació comarcal de la fira manresana i també la promoció de la pedra seca que fa el certamen. "És una fira amb amplitud, que la comarca s'ha de fer seva", ha dit Comas. Per la seva banda, Joan Soler, president de la DO Pla de Bages, ha ressaltat que aquesta edició és la de la plena represa després del llarg parèntesi de la covid. Fent un joc de paraules, Soler ha assegurat que "la fira ViBa és per a una comarca viva", que posa de manifest la riquesa del sector al territori. Soler considera que la fira potencia no només el sector del vi, sinó tot el món gastronòmic local. Ignasi Sala, president de Bages Impuls, ha recordat la indissociable complementarietat de gastronomia i vi, que es posarà de relleu en el sopar de la fira del dia 31. "La fira l'estem portant per molt bon camí", ha resumit Sala, per a qui la ViBa acabarà convertint-se en una fira de rellevància nacional. Durant la presentació de l'esdeveniment, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, ha presentat les línies generals del nou format del cicle vi_suals, que haurà de conjugar "la tradició de la pedra secta amb l'art contemporani".

La fira està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la DO Pla de Bages i Bages Impuls, amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.