La circulació de trens entre Puigcerdà i Planoles ha quedat restablerta després d'haver estat interrompuda aquest dissabte al matí manca de tensió elèctrica a la línia. La incidència ha fet que Protecció Civil posés en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), que ja ha desactivat. Durant l'estona en què els trens de la línia R3 no han circulat entre ambdues estacions, Renfe ha habilitat un sistema alternatiu de transport per carretera.