El Parc Tecnològic fa el darrer pas per deixar de ser un polígon inacabat

El Parc Tecnològic, una de les grans assignatures industrials pendents de Manresa, tindrà en les properes setmanes la llum verda per començar, ara sí, el seu desenvolupament definitiu. Segons ha pogut saber aquest diari i ha confirmat l'Ajuntament de Manresa, aquesta setmana, la Junta de Compensació del parc, que agrupa els propietaris del terrenys (La Canterana -la patrimonial de Tous-, Incasòl, Aigües de Manresa i el Consorci de l'Agulla -els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós-) ha aprovat els projectes d'urbanització i reparcel·lació (la distribució de les despeses de la urbanització). El document ja ha estat traslladat al Consorci de l'Agulla, que té previst reunir-se en les properes setmanes per aprovar inicialment el projecte, que activarà 50.000 metres quadrats de sòl industrial..

D'aquesta manera, el pla de desenvolupament del parc quedarà només pendent d'una fase d'exposició pública d'un mes i de l'aprovació definitiva per part del mateix consorci. Després ja podran començar les obres. I segons ha pogut saber aquest diari, la intenció dels propietaris del parc (La Canterana n'és la majoritària, amb aproximadament el 60% dels terrenys; l'Incasòl en disposa d'un 25%; Aigües de Manresa d'un 10% i la resta és del Consorci, per les cessions públiques que requereix un projecte d'aquestes característiques) és iniciar les obres tan bon punt hi hagi el sí definitiu administratiu.

Així doncs, després de l'anunci del desencallament del polígon del Pont Nou (ja en plena tramitació administrativa), que aporta pràcticament 170.000 metres quadrats de sòl industrial a la ciutat (tal i com va detallar aquest diari el passat 10 de març), ara arriba també el del Parc Tecnològic, un projecte que va néixer com una de les grans apostes de futur de la ciutat i que ha patit nombrosos entrebancs al llarg de la seva història.

El projecte impulsat per un promotor privat, Projectes Territorials del Bages (PTB), que va presentar concurs de creditors fa quatre anys, havia de començar a caminar el 2008. La crisi financera i immobiliària d'aquells anys, però, va ajornar el seu desenvolupament. En els anys següents es va redissenyar el contingut del parc, del qual es van rebaixar els elevats requisits tecnològics que proposava, per adaptar-lo a les noves circumstàncies del mercat. Del projecte inicial, només s'ha materialitzat fins ara l'edifici Impuls (que ocupen principalment CaixaBank i l'empresa UVE Solutions) i el nou edifici del CTM, ara Eurecat Manresa. El 2012, la situació financera de PTB es va començar a fer insostenible, i els préstecs signats per la societat van ser traspassats a la SAREB, l'anomenat "banc dolent". El 2016 es va fer una reducció de capital de la societat, que la va devaluar profundament. Paral·lelament, Tous anunciava l'adquisició d'una part molt significativa dels terrenys. PTB va presentar concurs de creditors el 2019. La venda dels terrenys als actuals propietaris la va fer PTB amb l'autorització de la SAREB.

Ara, amb la família Tous com a principal propietària dels terrenys, que podria concentrar-hi algunes de les seves activitats (amb la qual cosa, podria no haver massa sòl disponible per a altres empreses), està ja definitivament a punt de començar a desenvolupar-se.