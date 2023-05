Els productors de meló i síndria han calculat en més d’un 20% el descens de collita per a aquesta campanya a causa de la sequera i els alts costos de producció, per això no descarten que els consumidors es tornin a trobar preus alts al súper, com la campanya passada.

El juny del 2022, els consumidors van arribar a pagar al supermercat pel meló i la síndria fins a 12 euros, un elevat preu que, segons van atribuir en aquell moment, es devia a la finalització del producte marroquí, al retard d’unes setmanes de la collita per les pluges i les baixes temperatures de primavera. Cinc raons per les quals no baixa el preu dels aliments A la pregunta de si es tornaran a repetir les xifres de l’any passat, el portaveu executiu de COAG, Andrés Góngora, ha indicat en declaracions a Efeagro que des del sector «no descarten que es tornin a produir». Menys producte al juny Sí que asseguren des del sector que al juny hi haurà menys quantitat de meló i síndria a les botigues en comparació amb altres anys i fins i tot adverteix que en aquestes dates ja es comença a notar la falta d’aquestes dues fruites. El perquè del descens respon a la reducció de la superfície que han cultivat els productors, aproximadament un 20%, a causa del retard a les campanyes d’hivern –com a conseqüència de les condicions climàtiques– en productes com el tomàquet i el cogombre. Les últimes dades disponibles del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació mostren un descens en els últims anys de la superfície cultivada tant de síndria com de meló, tot i que aquest últim és més acusada. En total, l’any passat es van cultivar 17.915 hectàrees de meló i aproximadament 19.000 el 2021. Pel que fa a la síndria, la campanya anterior va comptar amb 22.178 hectàrees cultivades i 23.202 el 2021. La tendència que observa Góngora és que «els productors estan deixant de plantar» per la falta de disponibilitat d’aigua, una situació que desemboca en la «molt mala arrencada» de campanya que ha patit el sector. No obstant, el responsable de COAG ha remarcat que el rendiment per metre d’aquest any «està sent millor que el de l’any passat», sobretot perquè durant el 2022 hi va haver «molts problemes derivats de les plagues i la calitja». Comerç exterior Góngora ha apuntat que «és molt probable» que descendeixi la quantitat de síndria i meló que s’exporta a altres països a causa del descens en la producció, tot i que el responsable creu que «no hi haurà gaires variacions». L’any passat ja van descendir les tones enviades a l’exterior de meló –de les 7.905 el 2022 a les 10.516 el 2021– i de síndria –dels 23.202 del 2021 als 22.178 de l’any passat–. El 20% de la producció total de síndria a Espanya es destina a l’exportació i Itàlia, Grècia i Turquia són els països competidors d’Espanya. La major part de la producció d’aquestes fruites es condensa majoritàriament a la província d’Almeria, però també a Múrcia, Sevilla i València.