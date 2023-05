La 5a edició de Setmana de l'Emprenedoria, organitzada per ProManresa i l’Ajuntament de la ciutat, tindrà lloc al Palau Firal i diferents espais de Manresa del 22 al 26 de maig. Es tracta d’una setmana en què s’organitzen activitats i d'actes gratuïts adreçats a la persona emprenedora i a l'empresa i aquest any es posa l’accent en el màrqueting i les vendes. Una frase d'Eric Kandel, metge i professor universitari nord-americà, guardonat amb el premi Nobel de medicina el 2000 i especialista en neurociència i neurofisiologia, resumeix l'essència de la setmana: «El teu client oblidarà el que li vas dir, però mai oblidarà el que li has fet sentir».

Aquesta edició centra la majoria d'activitats en l'art de la venda, en la manera com una persona emprenedora ha de ser venedora del seu projecte. Cristina Cruz Mas, regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, destaca la frase «tot emprenedor necessita una combinació de diferents habilitats, però el més important és ser un venedor», de l’empresari informàtic Bill Gates. L’objectiu de la setmana és potenciar les habilitats dels emprenedors per posar en valor i promoure l'emprenedoria a la comarca. Les activitats són gratuïtes, però cal fer una inscripció prèvia, als enllaços de dins el catàleg o directament al formulari d’inscripció. Més informació a http://www.promanresa.cat/empresa/