El grup Vice Media, propietària de mitjans de comunicació dirigits a públic mil·lennial com Vice News, Vice TV, Pulse Films, Virtue i Refinery29, s'ha declarat aquest dilluns en fallida, un procés que, segons la mateixa companyia, probablement acabi amb la seva adquisició per part d'un grup d'inversors per 225 milions de dòlars (uns 207 milions d'euros).

"Per facilitar la venda, hem presentat peticions voluntàries de reorganització sota el Capítol 11 -la Llei de Fallides als Estats Units-", informa aquest dilluns Vice en un comunicat, en el qual també s'indica que totes les seves marques continuarà operant normalment durant aquest procés. Els nous propietaris serien Fortress Investment Group i Soros Fund Management. A finals d'abril, la companyia -que va arribar a estar valorada en 57.000 milions- va tancar Vice World News i va cancel·lar Vice News Tonight, el seu programa de televisió insígnia, decisió que va comportar més de 100 acomiadaments a tota la sala de redacció. Vice no és l'únic mitjà digital que s'està enfrontant a grans problemes econòmics. Per una situació similar passa Buzzfeed, mitjà que el mes passat va tancar la divisió de notícies i va anunciar l'acomiadament de gran part de la seva plantilla. Aquests dos exemples semblen marcar el final de la corba creixent que van viure els mitjans exclusivament digitals i que no han escapat a la crisi global del sector, combinada amb la irrupció de les xarxes socials, la fugida d'anunciants i, també, l'amenaça de la Intel·ligència Artificial.