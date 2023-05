Ametller Origen va assolir una facturació de 453 milions d'euros l'any 2022, un 17% més respecte a l'exercici anterior (387 milions). La cadena de supermercats atribueix el creixement a la bona marxa de les vendes en botigues tot i que també destaca el comportament positiu dels obradors o de la producció agrícola pròpia, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. La companyia, que ha duplicat el nombre de botigues durant l'última dècada, ha tancat l'any amb 3.491 treballadors (+4%) i una quota de mercat del 3,1% a Catalunya, impulsat pel pes de la fruita i la verdura (12%). Els plats cuinats són un altre dels punts forts de les botigues, superant ja una quota de mercat del 7%.

Tot i que l'empresa no ha donat detalls dels beneficis, ha assegurat que pràcticament tots els guanys es reinverteixen dins el mateix grup.

En comunicat, el grup alimentari català fundat el 2001 ha destacat que continuen "creixent a doble dígit amb el focus en la innovació i la sostenibilitat". Pel que fa a l'àrea agrícola, l'empresa aposta per les Terres de l'Ebre, on té una producció de més de 200 hectàrees on cultiva tot tipus de vegetals i fruites, així com una nau al polígon industrial de Tortosa de 20.000 metres quadrats on vol desplegar el club de productors de carxofa.

L’empresa té previst iniciar aquest any el projecte de l’Agroparc, una gran àrea de producció circular de 258 hectàrees que té intenció d'ubicar a Gelida (Alt Penedès). Les previsions del grup són que la primera part de les obres s'acabin el 2026.

La iniciativa, que preveu una inversió de 180 milions d'euros, va rebre l'aval del ple municipal a finals del 2022, amb els vots d'ERC, PSC i Primàries. El debat va estar marcat per la protesta dels col·lectius ecologistes contraris a l’Agroparc, que reclamen que s'aturi per l'impacte ambiental que pot suposar.

Pel que fa a l’obrador, elabora cada any més de 15 milions de productes que distribueix a les seves botigues i també a altres 'retailers', com truites, cremes, sopes fredes o iogurts, entre d’altres