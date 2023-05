Aquells pensionistes que hagin tingut quatre fills i demostrin que el fet de la seva maternitat o paternitat hagi perjudicat la paga que actualment reben de l'Estat podran veure-la augmentar en prop de 1.700 euros a l'any, segons el complement fixat en l'actualitat en els pressupostos generals de l'Estat, que per compensar la bretxa salarial soferta possiblement per progenitors estableix una quantitat de 30,40 euros mensuals per cada fill o filla, amb el límit de quatre vegades aquest import.

Els qui, en les mateixes circumstàncies, però amb menys fills, també hagin patit un perjudici al llarg de la seva carrera professional, retardant els seus períodes de cotització i, en conseqüència, la pensió que els ha quedat, també podran beneficiar-se del complement governamental que substitueix al de maternitat per aportació demogràfica: així, havent tingut un sol fill els correspondria 425,60 euros més a l'any, mentre que amb dos fills serien 848,40 euros anuals i amb tres fills, 1.272 euros. D'aquesta manera, els qui van assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills veurien reparada aquesta dedicació de manera quantificable. Encara quant al llarg del temps han estat les dones les més afectades per aquesta bretxa, havent estat elles les que principalment van assumir la tasca de la cura dels fills, els homes també poden beneficiar-se d'aquesta mesura.