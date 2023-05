Un grup d’amics va començar el 1979 com una petita papereria al centre de Manresa, al carrer Carrió, on subministrava material d’oficina i productes per a empreses. En aquells temps, l’empresa se centrava a subministrar productes d’oficina a les empreses de la regió del Bages, on hi havia la majoria dels seus clients. En una època en què els ordinadors eren escassos, el negoci s’enfocava principalment a subministrar material d’oficina tradicional. Tot i això, a mesura que el temps passava, Control Group va evolucionar per adaptar-se a les necessitats canviants de l’entorn empresarial.

Avui dia, Control Group ha esdevingut una empresa líder en solucions tecnològiques i ciberseguretat. La cartera de serveis abasta des del subministrament d’equips informàtics, programes de gestió empresarial i serveis d’impressió, fins a la protecció contra amenaces cibernètiques. L’empresa ha expandit el seu abast més enllà de Catalunya i ara ofereix serveis a tot el territori espanyol. Control Group ha aconseguit aquest creixement mitjançant l’adquisició de diverses empreses a diferents regions d’Espanya. Amb delegacions a Madrid, Canàries, Vitòria i altres àrees del país, Control Group ha establert una presència sòlida a nivell de l’Estat i compta amb més de 240 treballadors. A més, l’empresa ha enfortit la seva posició mitjançant una associació estratègica, que ha aportat recursos addicionals i ampliat la seva presència a l’àmbit del programari i la gestió salarial. Pel que fa a les seves oficines centrals, Control Group és a Sant Fruitós de Bages, on també compta amb oficines a Cornellà de Llobregat, Martorell i Lleida. A més, l’empresa ha expandit el seu abast internacional amb l’adquisició d’una empresa andorrana, cosa que els ha permès atendre clients al país veí. Gestió de sistemes informàtics Tot i que Control Group segueix subministrant material d’oficina, el seu enfocament principal se centra en la gestió de sistemes informàtics i la seguretat empresarial. Actualment, l’empresa s’encarrega de la gestió d’impressores i sistemes informàtics de nombrosos ajuntaments a Catalunya, incloent-hi Manresa, Barcelona, Castelldefels i el Prat de Llobregat. Des de l’empresa es destaca que els últims anys, especialment des de l’inici de la pandèmia, hi ha hagut una demanda creixent de serveis relacionats amb la seguretat i la transformació digital a les empreses. Amb l’augment de la feina remota i la necessitat de garantir la seguretat dels sistemes informàtics, Control Group ha tingut un paper fonamental en proporcionar eines i solucions per facilitar la feina des de casa i garantir la connectivitat segura amb els clients i proveïdors.