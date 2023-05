"Al pot petit hi ha la bona confitura" és una frase que li va com l’anell al dit a Gincat System. L’empresa de matrius, establerta a Sant Fruitós de Bages, ofereix un producte de gran qualitat estampant peces de tot tipus i fabrica amb tots els materials, oferint, principalment, matrius i peces estampades pel sector de l’automoció, que ocupen prop del 90% de la seva producció actual.

Està situada a Sant Fruitós de Bages, en un nus de comunicacions que afavoreix el transport. Nascuda l’any 2006 però amb l’experiència d’una nissaga familiar que fa dècades que es dedica al sector, actualment treballa per empreses com ITW España, ABB, Simon, Schneider Electric o Roca, entre d’altres, i totes elles donen informes molt positius sobre la qualitat del producte. Molts cotxes de marques com BMW, Seat, Ford o Volkswagen, entre d’altres, porten peces elaborades a Gincat System.

Aquesta empresa compta amb fins a catorze màquines per a fer matrius, i dotze màquines d’estampació diferents, les quals permeten crear peces de mides petites i mitjanes, i treballen amb tot tipus de materials, donant al client un ampli ventall de possibilitats pel seu producte. A més, malgrat ser una petita empresa, produeixen múltiples comandes alhora gràcies a la automatització de les màquines.

Tot i això, el més important per a Gincat System és la gran qualitat de les seves peces. Són molt curosos i exigents en la perfecció del seu producte, i fan controls exhaustius per a controlar que tot estigui bé. Tot i ser una petita empresa, treballen a un rendiment molt alt i poden realitzar des de comandes petites fins a encàrrecs de milions de peces.

L’estampat, precisament, és un dels grans forts de l’empresa. Les matrius de qualitat, combinades amb els millors materials, són la combinació perfecta per crear peces precises i, sobretot, de gran qualitat i duració. A més, és una empresa compromesa amb el medi ambient i els drets humans, i tots els materials que fan servir estan extrets respectant els drets dels treballadors.

Gincat System ofereix un servei complet, amb el disseny i la creació de la matriu, la compra de material i l’estampat de la peça. En cas de necessitar tractaments específics que requereixi la peça, la mateixa empresa se’n fa càrrec amb els seus proveïdors de confiança, fent que el client no necessiti més intermediaris per obtenir la peça acabada. Gràcies a ser una petita empresa fan una gestió ràpida i eficient de les comandes i poden donar resposta ràpidament al client.

També tenen més facilitat per sobreposar-se en cas de tenir problemes amb les matrius, ja que poden posar-se de seguida a arreglar-ho, així que la puntualitat a l’hora d’entregar el producte acabat està sempre garantida.

Finalment, cal mencionar que Gincat System inverteix en tecnologia any rere any per innovar i estar a la avantguarda del disseny de les matrius i estampació de les peces. Només el 2021, van invertir gairebé 80.000 euros en R+D per comprar i millorar la maquinària, per produir amb major qualitat, velocitat i eficiència les peces que produeixen. Gràcies a aquesta inversió constant i creixent, aquesta empresa té les millors eines per fer les millors peces. Gincat System és, doncs, una empresa petita però amb una gran capacitat per dissenyar i crear les matrius i estampar peces de tot tipus, tots els materials, i, sobretot, gran qualitat i duració.